Dignità e lavoro, così rinasce Scampia

Cinque residenti, ex disoccupati, hanno trovato lavoro nel cantiere della D&D Costruzioni Generali, per l’abbattimento della vela Verde. Dignità abitativa e lavorativa procedono di pari passo. La rinascita di Scampia parte da qui

«Sono nato in Germania ma Scampia è la mia casa. Non le Vele ma Scampia» sottolinea Francesco Vinci, 42 anni, nato da genitori partenopei a Colonia. Francesco è arrivato nel 2008, ha occupato la sua attuale abitazione nella vela Gialla, terzo ballatoio, con la moglie Carmela e il figlio piccolo, che oggi ha 15 anni. «Avevo perso il lavoro» dice «e non potevo più permettermi di pagare l’affitto della mia casa a Ischitella, Castelvolturno. I miei genitori sono divorziati, mio padre vive a Milano e si è rifatto una vita, mi madre è morta giovane, a 55 anni, di una brutta malattia, e non sapevo dove andare altrimenti.

Ma sono sempre stato un amante delle cose belle, ecco perché ogni volta che riesco a raccogliere abbastanza soldi, faccio qualche miglioria all’appartamento». Casa Vinci è molto curata: pareti verniciate di fresco, carta da parati lungo il corridoio e arredo di design IKEA. Stona con il degrado intorno: le ringhiere arrugginite e pericolanti del ballatoio, il marmo spaccato lungo le scale, l’acqua che perde sopra i cavi elettrici nei garage e i pezzi di vecchie auto, gli elettrodomestici abbandonati dove capita, tra l’erba che cresce all’ombra degli edifici.

Fino a poco più di un mese fa Francesco guadagnava grazie a piccoli lavori saltuari. Rivendeva cellulari e macchine fotografiche comprate su internet, un ricavo di dieci, venti euro a pezzo. Troppo poco per pagare la spesa, le bollette, l’assicurazione. Poi è arrivata la nuova occupazione, al cantiere per l’abbattimento della vela Verde.

Francesco e altri quattro colleghi, tutti residenti a Scampia e tutti ex disoccupati, lavorano per la ditta D&D Costruzioni Generali grazie alla clausola sociale e cioè alla volontà del Comune di Napoli, di assegnare un punteggio maggiore nella gara d’appalto alle aziende che acconsentono all’inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati. «D&D Costruzioni ha inserito cinque lavoratori di Scampia » spiega Monica Buonanno, assessore al lavoro, al diritto all’abitare ed allo sviluppo della città «accrescendo il valore simbolico del progetto. Sono gli stessi residenti di Scampia che cancellano il degrado in cui hanno vissuto».

La demolizione della vela Verde fa parte di Restart Scampia, un progetto di rigenerazione urbana dal valore di 57 milioni di euro, finanziati dal Programma straordinario per la sicurezza delle Periferie, dal Programma Operativo Città Metropolitane, e dal Patto per lo sviluppo della città di Napoli. Anche la Vela Rossa e la Vela Gialla saranno buttate giù, la vela Celeste riqualificata e gli abitanti sistemati in nuovi condomini, come è già toccato a chi viveva nella prima vela. E’ stato il Cantiere 167, l’associazione che da anni si batte per il diritto al lavoro degli abitanti di Scampia, a fare i nomi dei 5 disoccupati poi assunti dalla D&D Costruzioni. La precedenza è stata data a chi ha sempre partecipato alle attività del collettivo. Otto ore di lavoro al giorno, contratto mensile. Quello di Francesco finirà quando la vela Verde sarà completamente demolita. “Vista l’intenzione di riqualificare l’intera area siamo sicuri che, terminato l’abbattimento, troveremo altre occupazioni qui a Scampia »

Vincenzo, come Francesco, lavora al cantiere della vela Verde. Ha iniziato a maggio 2019 perché ha partecipato anche alle operazioni di bonifica dell’area. Abita nella Vela Rossa con la famiglia. All’inizio si occupava di sgomberare gli alloggi, ora invece fa la guardia al cantiere, controlla che tutto sia a posto, che nessuno porti via i macchinari o combini qualche danno. «Non ci fermiamo un attimo, diamo una mano in ogni campo in cui ci sia necessità. Oggi ho fatto la notte» dice stanco ma soddisfatto mentre indica le pinze arrivate apposta dalla Calabria che, un pezzo alla volta, distruggono l’enorme torre di cemento progettata da Franz di Salvo negli anni sessanta.

I lavori procedono spediti, probabilmente la demolizione impegnerà anche meno dei quaranta giorni previsti. L’ingegnere Stefano Farro dirige i lavori in loco. «I primi giorni si era creata la coda di persone fuori dal cantiere » racconta ridendo « volevano tutti prendere una parte delle macerie della vela Verde da conservare a casa ».

Per i residenti le Vele hanno un enorme valore simbolico. C’era un silenzio surreale lo scorso 20 febbraio quando la demolizione ha avuto inizio. Cellulari puntati verso l’alto e nessuna voce a interrompere il suono metallico delle pinze che spaccavano il cemento e i tonfi a terra, per i primi dieci minuti, nonostante la fitta folla di persone accorsa per assistere.

«Sono dei mostri» dice Vincenzo parlando degli edifici «sono il marchio che ci ha accostato alla malavita, ovunque andavamo. Eppure mi piange il cuore. Sono passato ogni giorno davanti alla vela Verde per dodici anni e mi riempio di tristezza vedendola mano a mano sgretolarsi. Tra qualche tempo neanche la mia casa ci sarà più». È un rapporto complesso quello che lega i residenti agli edifici che hanno dato loro una casa quando non avrebbero saputo dove andare. C’è un attaccamento al territorio fortissimo. Anche se rimasti senza lavoro in pochi hanno lasciato Scampia per cercare una nuova occupazione. E sono ancora più forti le sensazioni che provano i cinque lavoratori del cantiere che si confrontano ogni giorno con la demolizione, faccia a faccia.

« A lavoro ci troviamo molto bene sia con le mansioni da svolgere sia con i colleghi. Sono tutti gentili» conclude Francesco «abbiamo festeggiato appena abbiamo saputo che avremo iniziato a lavorare». Francesco e Vincenzo sono come fratelli, amici e colleghi. Non hanno dubbi: il loro futuro sarà a Scampia. “Questo lavoro ci ha ridato la dignità e ci stiamo impegnando nel riqualificare l’area sia per il nostro bene, sia per quello dei nostri figli». Scampia vuole tutto. C’era scritto anche sullo striscione che copriva la vela Verde poco prima dell’abbattimento. La rinascita di Napoli parte da qui.