Stop. L’Italia rischia la paralisi da virus

Il premier Giuseppe Conte è pronto a firmare un decreto con tutte le misure di contenimento sanitario volute dal comitato scientifico per l’emergenza. L’idea è quella di uno stop, per i prossimi trenta giorni, a eventi che comportino l’affollamento di persone e il non rispetto delle misure di sicurezza previste dal ministero della Salute. Se a far scalpore è soprattutto una possibile sospensione del campionato di Serie A, sono già diversi i rinvii che negli ultimi giorni hanno toccato diverse manifestazioni.

EVENTI Slitta tra il 16 e il 21 giugno il Salone del Mobile di Milano, inizialmente previsto dal 21 al 26 aprile. Il Salone, che aveva visto nel 2019 la presenza di oltre 380mila visitatori, vale da solo circa 120 milioni di euro ai quali se ne aggiungono, con l’indotto del turismo, altri 250. Posticipati anche il Vinitaly, la più importante manifestazione dello Stivale dedicata al vino (prevista ora a giugno), e il Roma Motordays, la fiera dedicata al mondo delle due ruote (che si terrà ad aprile). Spicca, tra gli altri, l’annullamento del Festival Internazionale del Giornalismo di Perugia. La prossima edizione della kermesse si terrà nel 2021, dal 14 al 18 aprile.

GRANDI APPUNTAMENTI Il COVID-19 mette a rischio il primo campionato europeo itinerante della storia del calcio. Il fischio d’inizio della manifestazione, previsto il 12 giugno a Roma con la sfida di apertura tra Italia e Turchia, è in dubbio. Incertezze anche sullo start dei Giochi Olimpici, in programma dal 24 luglio al 9 agosto a Tokyo, in Giappone. Un eventuale annullamento comporterebbe un danno incalcolabile per l’economia nipponica, pronta ad accogliere un flusso di centinaia di migliaia di persone.

MUSICA Si fermano tour e concerti nazionali. La data del tour di Francesco De Gregori prevista giovedì 5 marzo al Vox Club di Nonantola slitta al 16 aprile, mentre quella fissata per il 6 marzo alla Supersonic Music Arena di San Biagio di Callalta (Treviso) si terrà il 18 aprile. Rinvii anche per il Microchip Temporale Club Tour dei Subsonica: i concerti previsti a marzo sono posticipati ad aprile. Spostata anche la partenza dello Scatola Nera Live di Gemitaiz & Madman. La serie di concerti prenderà il via dal Palazzo dello Sport di Roma per poi proseguire a Milano, Napoli, Venaria Reale e Firenze.

CINEMA Per arginare l’emergenza, in Lombardia, Veneto, Piemonte ed Emilia Romagna è entrata in vigore l’ordinanza che prevede la chiusura delle sale cinematografiche. Per diversi film, slitta dunque il momento dell’uscita in sala. Dopo l’ottimo risultato del Festival di Berlino, è rinviato a data da destinarsi “Volevo nascondermi”, pellicola di Giorgio Diritti su Antonio Ligabue. Stesso destino per il nuovo film di Carlo Verdone. L’attore ha confermato che l’uscita di “Si vive una volta sola” è spostata a data da definire.

MOTORI La Fia ha accolto l’appello delle autorità cinesi e il Gran Premio in programma a Shangai il prossimo 19 aprile, inizio del Mondiale di Formula1, non si correrà. La nuova data di avvio non è ancora stata stabilita. Slitta di oltre un mese, spostandosi in Texas, anche l’inizio della MotoGP. Il primo semaforo verde era previsto per questo fine settimana in Qatar.