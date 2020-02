Primo caso di coronavirus in Puglia, le disposizioni in provincia di Taranto

È stato confermato dal presidente della regione Puglia, Michele Emiliano, il primo caso di coronavirus nella provincia di Taranto, a Torricella. Il 33enne è stato portato nel reparto di malattie infettive dell’ospedale San Giuseppe Moscati,a Statte, il giorno dopo essere tornato da Codogno, città lombarda in quarantena per l’elevato numero di contagiati, perché accusava diversi sintomi riconducibili al Covid-19.

«Io e gli altri sindaci della provincia abbiamo fatto un incontro con il presidente della provincia Gugliotti e il direttore del dipartimento di prevenzione della ASL di Taranto, il dottore Conversano, ancora prima che scoppiasse il caso a Toricella. Ci hanno informati della situazione fornendoci alcuni dati sulla mortalità del virus: c’è qualche picco in più rispetto all’influenza normale con un incremento nei soggetti anziani. Non ci hanno detto altro per allarmarci, anche se c’erano già dei casi sospetti». Il sindaco di Mottola, Gianpiero Barulli, ha spiegato che la situazione nel suo paese, a 65 km da Torricella, si è evoluta in seguito al risultato positivo del primo tampone. «Il presidente Emiliano ha subito disposto la chiusura delle scuole. Stamattina presto abbiamo emanato l’ordinanza fino a fine settimana per consentire la sanificazione degli ambienti. In queste ora stiamo provvedendo a questo». Una misura cautelare seguita anche dalle università, a Bari sono stati interrotti anche i tirocini della facoltà di Medicina.

«L’allerta è massima, ma bisogna stare tranquilli. La prassi da seguire è la stessa in tutti i comuni: I cittadini che si sono recati nelle regioni maggiormente contagiate devono avvisare il proprio medico di base o il dipartimento di prevenzione ASL, indicando il mezzo usato e il proprio domicilio. Dopo il controllo del medico di base, se il paziente presenta i sintomi viene avviata la procedura di quarantena di 15 giorni in casa o in ospedale, dipende dalla gravità del contagio». Una pratica che fa leva più sul buon senso della persona che su altro. Infatti il sindaco Barulli specifica che questo si tratta di un invito più che di un obbligo poiché non si potrebbe agire diversamente.

«Anche se questo fosse un obbligo come possiamo sapere se chi si è recato in queste città o in Cina? Chi dobbiamo obbligare? Penso sia questa la difficoltà della prevenzione del virus: sta alla coscienza di ognuno e più di un invito alla popolazione non si può fare». Mottola, come tanti altri paesi pugliesi, ha un gran numero di studenti fuori sede e in molti tornano a casa per il weekend oppure ricevono visite da parte dei genitori. «Nel nostro paese in molti hanno contattato il medico di base in questi giorni per dirgli che erano tornati da Milano o Venezia. Spetta poi al medico capire se qualcuno può destare preoccupazione e raccogliere i suoi dati».

Al momento si aspettano i risultati del secondo tampone sul ragazzo di Torricella, mentre in un altro comune in provincia di Taranto, Martina Franca, è stata messa in quarantena una persona tornata dalla zona rossa per prevenire la diffusione di un possibile contagio. «Dobbiamo attendere e capire come si evolverà il virus, per il momento non possiamo fare altro. Attaccheremo nei locali e negli uffici pubblici le regole di prevenzione come da ordinanza, ma per adesso resta tutto aperto».