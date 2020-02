Il presidente dell’Associazione presidi: “La scuola non può decidere chi entra e chi no”

A breve è prevista la pubblicazione del decreto governativo sulle indicazioni che le scuole devono seguire per gestire l’emergenza coronavirus. Al momento è stata emanata solo una bozza del documento, che dovrà essere ufficializzata.

In questi giorni è avvenuto un episodio che ha fatto discutere e che ha coinvolto alunni e famiglie. Alcuni studenti romani, di rientro dalla settimana bianca in Trentino, non hanno potuto ricominciare le lezioni. Dopo la sospensione delle attività scolastiche nelle regioni del nord, anche nel resto d’Italia la preoccupazione per il Covid-19 aumenta. La scuola, per accertare il loro stato di salute, ha chiesto agli studenti il certificato medico. Non potendo richiederlo, il dirigente scolastico ha accettato l’autocertificazione delle madri.

«Non è legittimo. La scuola non può decidere chi entra e chi non entra. Se un insegnante si rende conto che ci sono dei sintomi che possono essere ricondotti al coronavirus o a un’influenza, devono chiamare le Asl. La scuola non ha l’autorità di vietare l’ingresso ai propri studenti» spiega Mario Rusconi, Presidente dell’Associazione nazionale presidi del Lazio.

Le fonti ufficiali, al momento della vicenda, non avevano ancora emanato alcun documento ufficiale per gestire l’emergenza Coronavirus all’interno delle scuole. «Gli istituti non possono richiedere i certificati medici perché ora come ora la Regione Lazio li ha sospesi, in attesa di accertamenti delle influenze con il test dei tamponi» dichiara Rusconi.

«Dalle informazioni ufficiose il decreto dovrebbe sospendere tutte le riunioni, come le assemblee del personale e dei ragazzi, i corsi di formazione e di aggiornamento, dove c’è un assembramento di persone. Probabilmente verranno sospesi anche i collegi docenti, essendo formati a volte anche da cento o più persone» afferma Rusconi.

La scuola romana, pur confermando di non aver ricevuto comunicazioni ufficiali, dichiara di aver agito per la sicurezza della comunità scolastica.