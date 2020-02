Coronavirus: calcio nel “pallone” e sport in quarantena

In Italia, terzo Paese del mondo per numero di contagi, la situazione è caotica e in continua evoluzione. Ieri il ministro dello sport Vincenzo Spadafora ha annunciato il divieto di qualunque manifestazione in Lombardia, Veneto, Piemonte, Friuli-Venezia Giulia, Liguria ed Emilia Romagna fino al prossimo primo marzo. Nel nuovo decreto del governo figura il provvedimento di giocare a porte chiuse sei partite del prossimo turno della Serie A di calcio, tra cui l’atteso scontro al vertice tra Juventus e Inter. La decisione ha scatenato polemiche sulla regolarità del torneo, perché sarà complesso recuperare gli incontri non disputati lo scorso fine settimana. Non aiuta il calendario, affollato dalla concomitanza con gli stage della Nazionale e le competizioni continentali. A tal proposito, la UEFA ha comunicato ufficialmente che la partita di Europa League tra Ludogorets e nerazzurri del 27 febbraio si terrà in assenza di pubblico.

L’emergenza ha investito anche il calcio delle serie minori e altre discipline. Ieri la Lega Pro ha deciso di rinviare la nona e decima giornata di ritorno dei gironi A e B di serie C, mentre la Lega Dilettanti ha sospeso tutte le partite delle regioni coinvolte. La Federazione italiana di pallavolo, pallacanestro, rugby e nuoto hanno deciso di interrompere l’attività nazionale a tutti livelli, fino al primo marzo compreso.

Trema il ciclismo. È forte l’eventualità di cancellare importanti manifestazioni del calendario internazionale. A rischio Strade Bianche, Tirreno-Adriatico e Milano-Sanremo. Da Dubai, dove si sta svolgendo l’Uae Tour, Mauro Vegni, direttore organizzativo degli eventi, ha ribadito l’impegno messo in campo, ma si è dichiarato preoccupato per il diffondersi dell’epidemia, confessando di non avere un piano B per la “Classicissima”: «se il governo confermasse il blocco dello sport a Milano e in Lombardia saremmo costretti ad annullarla, non ha nessun senso spostare la partenza di 20/50 chilometri: la corsa è quella da 110 anni».

Anche a livello internazionale, nei Paesi travolti dall’emergenza Coronavirus, lo sport è stato messo in quarantena. In Cina, epicentro dell’infezione, a febbraio erano stati annullati il Gran Premio di F1 di Shanghai e pochi giorni prima i mondiali indoor di atletica leggera di Nanchino previsti per la metà di marzo. In seguito alla diffusione del Covid-19, il rafforzamento delle misure preventive aveva portato successivamente al rinvio di numerosi eventi di qualificazione olimpica previsti nel Paese. Anche il Giappone aveva adottato significative contromisure. Erano infatti state riservate ai soli corridori professionisti la Maratona di Tokyo e quella di femminile di Nagoya. Notizie più recenti riguardano l’Iran, che ha sospeso per 10 giorni qualunque tipo di attività agonistica. È soprattutto il calcio asiatico ad aver subito le decisioni più drastiche: rinviata la K league, massima lega professionistica della Corea del Sud, mentre è stata annullata l’amichevole tra Sudafrica e Giappone.

Nell’anno della XXXII Olimpiade la minaccia del virus mette in serio dubbio il corretto svolgimento dei Giochi, in programma a Tokyo la prossima estate, dal 24 luglio al 7 agosto. Alcune settimane fa Toshiro Muto, amministratore delegato del comitato organizzatore dell’evento a cinque cerchi, aveva dichiarato di essere preoccupato per l’impatto dell’epidemia sulla manifestazione. Eppure ieri il CIO (Comitato Olimpico Internazionale) ha affermato che i preparativi proseguono come previsto, dichiarandosi fiducioso che le autorità competenti prenderanno tutte le misure necessarie per affrontare la situazione.

Ban Ki-Moon, ex Segretario generale delle Nazioni Unite, sosteneva che le Olimpiadi dimostrano il potere dello sport. La vera domanda è se a luglio lo sport avrà sviluppato gli anticorpi necessari per fronteggiare il nemico invisibile.