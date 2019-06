Il Kazakistan sceglie il suo nuovo Presidente, ma l’Ocse boccia le elezioni

Il Kazakistan cambia presidente e cambia anche il nome della capitale. Quest’ultima infatti ha preso il nome del suo ex presidente Nursultan Nazarbayev, dimessosi a marzo dopo trent’anni al potere. Il Parlamento ha approvato una proposta di legge e il nome della città quindi è passato da Astana a Nursultan in una sorta di beatificazione del suo ex leader. Nazarbayev, però, non intende defilarsi dalla scena politica e pubblica: è membro a vita del Consiglio di sicurezza, è ancora il capo del suo partito e continua a detenere il titolo di “Guida della nazione”.

Domenica scorsa nel frattempo si sono svolte le elezioni presidenziali nella Repubblica dell’Asia centrale. Esce vincitore Kassym-Jomart Tokayev con quasi il 71% dei voti mentre il suo principale avversario Amirzhan Kosanov, capo dell’opposizione, tocca appena il 16%. L’affluenza è stata di oltre il 70%. La vittoria di Tokayev era abbastanza scontata dal momento che occupava il posto di presidente a interim da marzo scorso. L’Ocse boccia le elezioni appena concluse. Secondo George Tsereteli, coordinatore della missione ODIHR dell’Ocse, si sono verificate delle violazioni delle libertà fondamentali e pressioni sull’opinione pubblica, nonostante le «questioni procedurali non abbiano sollevato alcun problema nel giorno delle elezioni». Il capo dell’organizzazione per l’osservazione elettorale dell’Ocse in Kazakistan ha denunciato che si sono registrate delle irregolarità significative nelle procedure di conteggio dei voti in tutto il Paese, compresa l’identificazione delle firme. La metà degli osservatori della missione, infatti, ha valutato negativamente le procedure nella conta dei voti.

Non solo elezioni poco chiare, ma anche all’insegna della protesta. 500 manifestanti sono stati arrestati ieri. Numero che va ad aggiungersi a quello degli attivisti fermati nei giorni scorsi per aver esibito degli striscioni contro il governo, compreso un ragazzo che invece ne aveva esibito uno totalmente bianco. Le contestazioni hanno invitato i cittadini a boicottare le elezioni. È la prima volta che tanti giovani si sono opposti al governo del Kazakistan dove le libertà di parola e di assemblea sono limitate. Il mezzo più usato per questa ribellione pacifica sono stati i social network: si è diffuso l’hasthag #уменяестьвыбор, che significa “io ho una scelta”. Le autorità hanno sostenuto che non esiste alcuna ragione di protestare dato che ci sono stati moltissimi candidati presidenti, anche se per la maggior parte si trattava di sconosciuti.

Una novità, tuttavia, c’è stata in queste elezioni: sono state le prime senza Nazarbayev, che aveva governato il Paese in modo autoritario dal 1990. Secondo gli analisti di politica internazionale, però, la sua strategia è di proseguire a comandare il Paese pur non essendone più a capo formalmente. Cambia presidente e cambia il nome della capitale, ma sembra che tutto continui a essere uguale.