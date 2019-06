Presentata la quinta edizione di “Sei in un paese meraviglioso”, prodotto da Sky Arte in collaborazione con Autostrade per l’Italia, cui tema sarà la religione. Conduttori saranno Dario Vergassola e Michelle Carpente

«Ho visto cose che voi pellegrini non potreste nemmeno immaginare». Scimmiottando la celebre frase del film Blade Runner, il comico Dario Vergassola apre la quinta edizione di Sei in un paese meraviglioso, il programma di cultura on the road prodotto da Sky Arte in collaborazione con Autostrade per l’Italia.

Il format rimane lo stesso. La prospettiva sarà quella di passeggero aggiunto dell’auto guidata a turno da uno dei due conduttori, viaggiando assieme a loro lungo i 3000 chilometri di autostrade che si ramificano per la penisola. Saranno loro i canali di transito per raggiungere i luoghi di interesse culturale e i 40 siti che sono stati eletti patrimonio dell’umanità dall’Unesco. In questo modo anche le aree di servizio incontrate durante il viaggio diventano luogo per fermarsi a riflettere sulla lunga e ricca storia d’Italia, dai tempi antichi di Etruschi e Romani fino all’epoca moderna.

Presentato nella cornice del Chiostro del Bramante, nel centro di Roma, lo show partirà lunedì 10 giugno alle 21.15 e accompagnerà gli spettatori per 15 settimane in prima serata. Accanto al comico ligure ci sarà Michelle Carpente, attrice e showgirl capitolina, ex fidanzata del pilota della MotoGp Max Biaggi, che va a sostituire la modella Roberta Morise che aveva condotto lo show lo scorso anno.

«Il successo di Sei in un paese meraviglioso dimostra come in Italia il turismo di qualità abbia potenzialità straordinarie», ha dichiarato Francesco Delzio, direttore Relazioni esterne, Affari istituzionali e Marketing di Autostrade per l’Italia. «Il nostro è un ruolo sociale, intenzionato a promuovere la diffusione dei flussi turistici in luoghi tagliati fuori dalle scelte dei grandi tour operator internazionali». Obiettivo della quinta edizione è quello di focalizzare l’attenzione su un antico ma suggestivo ramo del turismo, che abbraccia il misticismo e la religione, mantenendo saldo il legame con la cultura e i sentimenti del popolo italiano.

Nastri di partenza sono posizionati quest’anno in Toscana, lungo la Via degli Dei, oggi sentiero ciclo-turistico che anticamente serviva per i collegamenti commerciali tra Bologna e Firenze. Ben 130 km tra colline, verdi boscaglie e montagne dell’Appennino (il nome di sentiero degli Dei parrebbe derivare proprio dal nome di alcune vette della zona, come il Monte Venere e il Monte Luario) che costituiscono una vera “Meraviglia” per gli occhi. Ci sarà occasione per visitare il cimitero germanico, le rovine dell’anfiteatro romano e la Cattedrale di San Romolo. Il secondo appuntamento sposterà invece l’attenzione sull’Emilia Romagna e la sua via Francigena. Un sentiero millenario che ancora oggi i pellegrini percorrono a nord della via Emilia fino a raggiungere, nel silenzio dei campi e delle risaie, il complesso dell’abbazia di Chiaravalle della Colomba, fondata nel 1136 da San Bernardo con lo scopo di impegnare i suoi monaci nella lunga e faticosa bonifica di un tratto della pianura.

A seguire altre 13 tappe di un viaggio che porterà lo spettatore in Lombardia, Lazio (protagonista con i monti Lepini e le abbazie templari), Campania, Puglia e Abruzzo, fino a chiudere la rassegna nuovamente al nord. L’ultimo appuntamento sarà infatti all’interno del Parco nazionale delle cinque terre in Liguria. Restando fedeli al tema della quinta stagione, una lunga camminata sul tracciato dei santuari alla scoperta dei luoghi di devozione che costellano la regione ligure e dei sacrari che hanno protetto per secoli la popolazione.

«Ricorda Dario, la cosa più importante di tutte è che “Sei in un paese meraviglioso”». Chiude così Michelle Carpente rivolgendosi al collega Vergassola nel video di presentazione della nuova stagione del programma. Un gioco di parole per sottolineare la grandezza d’Italia.