La rinascita di Wawrinka, storia di un uomo più forte del destino

Da Parigi a Parigi. Dal 2017 al 2019. Due anni di distanza per un giocatore ritrovato che risponde al nome di Stanislas Wawrinka. La vittoria dell’elvetico contro l’astro nascente greco, Stefanos Tsitsipas, dopo cinque ore e nove minuti di gioco, resterà incisa nella storia del tennis per diverse generazioni. Quarto match più lungo nella storia dell’Open di Francia, folla in delirio. Due gladiatori a duello sulla terra rossa di Parigi come gli antichi guerrieri del Colosseo romano. «Ti amo Stan» da una tribuna, «Ti amo Stefanos» dall’altra. Come le racchette dei tennisti sembravano i gladi dei combattenti romani, così le grida dagli spalti combattevano fra loro per farsi sentire di più. «È per questo tipo di partite che sono tornato dall’operazione», ha dichiarato in conferenza stampa “Stan the man”, come lo chiamano i suoi tifosi. «Amo giocare di fronte alla gente, nei tornei più importanti. Oggi è stata questione di un centimetro». L’elvetico fa riferimento al punto decisivo di un match degno dell’epica classica di Omero, conclusosi con uno slice sulla riga laterale del campo che ha lasciato impietrito il giovane eroe greco.

Ascesa e declino

L’anabasi di Wawrinka ha inizio proprio nel 2017 sul Philippe Chatrier, campo centrale del Roland Garros. Dopo la vittoria in cinque set contro il campione britannico e numero uno al mondo Andy Murray, “Stanimal” approda in finale contro il pluricampione sul rosso Rafael Nadal, perdendo rovinosamente per 6-2, 6-3, 6-1. Da sempre considerato “il numero 2 di Svizzera”, all’ombra del campione Roger Federer, Stan comunque sembra essersi finalmente guadagnato un posto di diritto nella cronaca sportiva. Il destino però a volte è beffardo. Quello al Roland Garros è l’ultimo acuto di un anno che lo aveva innalzato al terzo posto nella classifica Atp, ma che lo ha scaraventato nel baratro degli infortuni. Il ginocchio sinistro cede, stagione finita a luglio. Due interventi chirurgici e tante delusioni lo fanno sprofondare al 263° posto nel ranking. È un giocatore finito, hanno dichiarato in molti. Un po’ come Juan Martin Del Potro, altro nobile falciato da troppi infortuni che hanno spezzato il sogno sul più bello.

Un sogno che nell’arco di due anni aveva trovato concretezza nella vittoria di tre dei quattro Slam del circuito tennistico. Australian Open 2014, Roland Garros 2015 e US Open 2016. Finali vinte al meglio dei quattro set, contro due colossi come Rafael Nadal e Novak Djokovic. Solo un assente all’appello. Quel Wimbledon dove il secondo posto equivale al primo, se la vetta è occupata da sua maestà Roger Federer, otto volte mattatore dei Championship di Londra.

Il rapporto con Federer

Trait d’union della storia di “Stanimal” è proprio il suo connazionale, il vincitore di 101 trofei in carriera: Roger Federer. Difficile convivere con un colosso come Roger, soprattutto in una nazione da 7 milioni di abitanti come la Svizzera. 201 chilometri separano Losanna, città natale di Wawrinka, da Basilea, luogo che può vantare la cittadinanza del più forte di sempre. I due grandi amici si sono incontrati 25 volte in carriera: il bilancio è pesante per Stan. Ventidue sconfitte e solo tre vittorie. In uno sport in cui i dettagli e, per citare Wawrinka, i centimetri sono l’unica cosa che conta, c’è un fattore da non sottovalutare. I tre successi sono accomunati da un colore: il rosso. Due volte a Montecarlo e una volta proprio sul Philippe Chatrier di Parigi, nei quarti di finale del 2015. «Mi ricordo ancora quell’incontro. Fu un giorno speciale per me», ha detto Wawrinka in conferenza stampa. «Giocare contro Roger poi è speciale. È il miglior tennista della storia».

Un’amicizia lunga e ancestrale, che li lega dai primi allenamenti da ragazzini a spasso per le montagne svizzere. Un’amicizia che si è tramutata in collaborazione nel doppio, valso alla coppia elvetica gioie e dolori, ma soprattutto due acuti indimenticabili. Primo fra tutti, ma solo in ordine cronologico, l’oro olimpico a Pechino 2008. Secondo, ma non meno importante, il successo in Coppa Davis nel 2014 contro la Francia, regalando alla Svizzera la prima Davis della storia. Bud Spencer e Terence Hill hanno vantato sempre il fatto «di non aver mai litigato» nella loro lunga e celebre carriera. Se pensate che valga lo stesso per la coppia Federer-Wawrinka siete in errore.

Incontri – scontri

Proprio alla vigilia della Coppa Davis i due si affrontano nella semifinale delle ATP Finals di Londra, ultimo torneo della stagione tennistica. Quella partita la vincerà Re Roger dopo una battaglia di tre set per 8 punti a 6 nel tiebreak decisivo, ma il match è passato alla storia per un altro motivo. Una crepa che avrebbe potuto infrangere l’idillio svizzero. Mirka Vavrinec, ex tennista di buon livello e moglie di Federer, è una furia sugli spalti ed esalta il marito a ogni colpo vincente. Forse anche troppo. In conferenza post-match, Stan la accusa di aver esagerato nell’esultanza a un errore dello stesso giocatore di Losanna e di aver sentito Mrs Federer dargli del «piagnone». L’episodio, confermato dalla voce di ESPN ed ex numero uno al mondo John McEnroe, si sarebbe protratto anche negli spogliatoi, con tanto di lite furibonda e insulti pesanti fra i due “amici” svizzeri. “L’amore non è bello se non è litigarello”, dice un famoso detto popolare. «Un semplice malinteso», dichiarerà poi Stan alla stampa. Per fortuna è finita bene.

Ai quarti di finale del Roland Garros sarà di nuovo lotta aperta tra il Re indiscusso del tennis e il suo meno fortunato collega, vissuto all’ombra del campione. I pronostici danno per favorito Federer, ma con un Wawrinka in questa forma, nulla è scontato. Tutto è pronto per il ventiseiesimo confronto di un’amicizia sportiva da incorniciare.