Giovani quanto l’Europa: la voce dei ragazzi

Che idea hanno i ragazzi dell’Europa? Si sentono più italiani o europei? L’Europa può diventare la loro prossima meta di studio o lavoro? Se da un lato noi adulti siamo combattuti tra europeisti e sovranisti, pro o contro la moneta unica, eliminare i confini o ripristinarli, cosa ne pensano di tutto questo le nuove generazioni?

Abbiamo intervistato alcuni ragazzi delle scuole secondarie della provincia di Roma, la St George’s British International School e il Liceo Scientifico Statale Talete. Ne sono emerse risposte interessanti, a tratti sorprendenti e sono nati alcuni spunti di riflessione.

Alla St. George’s School abbiamo conosciuto Sara (11 anni), Raffaele (12 anni) e Claudio (15 anni) che hanno condiviso con noi le loro considerazioni sull’Europa.

Cosa è per te l’Europa?

Sara: Le nazioni più vicino a noi e con la nostra stessa cultura.

Raffaele: Un insieme di paesi con una cultura in comune.

Claudio: L’Europa è un’unione dove si combattono i problemi che le nazioni incluse nell’Unione Europea affrontano ogni giorno.

Ti senti un po’ europeo/a?

Sara: Certo perché quando sono nata già c’era.

Raffaele: Si mi sento un po’ europeo anche se penso che bisognerebbe parlarne di più soprattutto tra noi ragazzi.

Claudio: No, non mi sento molto europeo.

Pensi che far parte dell’Europa sia positivo per l’Italia? O negativo?

Sara: Penso sia positivo, perché assieme ci si può aiutare di più.

Raffaele: È molto positivo per tutti i paesi che ne fanno parte, solo uniti nell’Europa si può diventare importanti come America e Cina.

Claudio: Io onestamente non ne so molto ma gente in giro a me dice che vuole uscire dall’Europa e riavere la lira ma vedendo cosa è successo alla Gran Bretagna dopo Brexit direi che è una cosa positiva per l’Italia restare dentro l’Europa.

Che cosa cambieresti dell’Europa?

Sara: Sarebbe bello avere una lingua in comune.

Raffaele: Credo che partendo dallo sport si possa aiutare i giovani a diventare più europei, tipo organizzare più campionati europei tra giovani.

Claudio: Non saprei, forse il trattamento degli immigrati. Credo che l’Italia ne accetti troppi rispetto agli altri paesi europei. Credo che gli immigrati vadano divisi equamente tra i paesi europei ovviamente tenendo presente lo spazio e la popolazione attuale del paese in questione. Sarebbe intelligente dividere tot di immigrati per un tot di metri quadri essendo così onesti e giusti con tutti i paesi europei e dividendo le responsabilità equamente.

Pensi che nel tuo futuro andrai a vivere o lavorare in un paese europeo?

Sara: Sì mi piacerebbe molto andare a vivere a Parigi.

Raffaele: Penso che mi piacerebbe andare a studiare e lavorare in qualche altra città europea così come penso che tanti ragazzi europei vorrebbero venire a lavorare e studiare in Italia.

Claudio: Non saprei ma Londra è una delle mie città preferite, anche se ormai non più europea, ma so di per certo che mi piacerebbe molto vivere fuori dall’Italia.

Cosa ne pensano i ragazzi delle scuole pubbliche? La loro idea sull’Europa è diversa?Abbiamo parlato con 2 millenials del Liceo Scientifico Talete. Alessio di 15 anni e Giulia di 14.

Cosa è per te l’Europa?

Alessio: Per me l’Unione Europea è una forma di unione dei vari Paesi dell’Europa di cui bisogna andare fieri poiché penso che sia l’organizzazione più importante del mondo.

Giulia: Un insieme di paesi vicini che hanno molte cose in comune.

Ti senti un po’ europeo/a?

Alessio: Sì mi sento un po’ europeo, ma mi ritengo più italiano che europeo.

Giulia: Sì, perché ci vivo.

Pensi che far parte dell’Europa sia positivo per l’Italia? O negativo?

Alessio: Siamo stati tra i primi a far parte dell’Europa unita e ci sono pro e contro

Giulia: Positivo perché ci si sente più forti se si è in tanti.

Che cosa cambieresti dell’Europa?

Alessio: Nell’Europa cambierei alcuni aspetti, darei più libertà ai singoli paesi. Per esempio quello che è successo al nostro governo di recente da quel che so era perché non stava bene all’Ue

Giulia: Aggiungerei altri paesi e parlerei una sola lingua.

Pensi che nel tuo futuro andrai a vivere o lavorare in un paese europeo?

Alessio: Non saprei, ma di certo sarebbe una bella esperienza andare in un altro paese europeo.

Giulia:No, voglio andare a lavorare negli Stati Uniti.