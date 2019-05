De Rossi, addio alla Roma dopo 18 anni

«Ho un solo rimpianto, quello di poter donare alla Roma una sola carriera». Daniele De Rossi è sintetizzabile con una frase. Poche parole, molto orgoglio. Nella Capitale dopo Totti e Bartolomei viene lui. In campo guerriero, tifoso, giocatore e capitano. Lascia la Roma dopo 18 anni di onorata carriera, al servizio della maglia giallorossa, dei suoi tifosi e della sua città.

L’annuncio dell’addio era nell’aria già da un paio di mesi, dalla gara di Champions di Oporto, quando negli spogliatoi con le lacrime al volto durante l’intervallo, chiese a Dzeko & Co. di «regalare un’ultima partita di Champions League a questo vecchio giocatore». Oggi il comunicato della Roma che annuncia il divorzio tra il club e il giocatore a fine stagione. Nel futuro di De Rossi ci saranno Stati Uniti, Giappone o Qatar. Mete dorate per chi è al tramonto della propria carriera.

Il palcoscenico per l’addio ai colori giallorossi sarà l’Olimpico, il 26 maggio, contro il Parma. Calerà il sipario, così come fu con Francesco Totti, e i riflettori si spegneranno accompagnati da uno scroscio di applausi e visi umidi bagnati dalle lacrime. Se Totti è stato l’ottavo re di Roma, De Rossi è stato un gladiatore sempre pronto a combattere nell’arena. Piedi che potevano essere ferro e potevano essere piuma. 35 anni, 614 partite e 63 gol in giallorosso, due Coppe Italia e una Supercoppa. Un’avventura iniziata nel 2001 con Fabio Capello in panchina. L’esordio assoluto con l’Anderlecht in Champions League al posto di Tomic. Sulle spalle il 16 in onore di Roy Keane e al braccio la fascia di capitano, indossata la prima volta contro il Middlesbrough nel 2006, ed ereditata in modo definitivo solo nel 2017. Anche De Rossi si è trovato davanti a bivi che la vita gli ha messo davanti. La Roma o il Real Madrid. L’amore della folla o i trofei da mettere in bacheca. A guidarlo sempre il cuore, quello che batte con Roma e per la Roma.

Dal giallorosso all’azzurro. L’unica metamorfosi di colori che De Rossi ha vissuto fino ad ora in carriera è stata per la nazionale. Nel 2004 vince l’Europeo Under 21 in Germania. Quasi uno scherzo del destino, perché due anni dopo in terra teutonica salirà sul tetto del mondo con la nazionale maggiore. Un successo mai assaporato a fondo, a causa delle tinte rosso sangue che hanno macchiato la sua maglia nella seconda gara del girone contro gli USA. Gomitata a McBride, cartellino rosso e quattro gare di squalifica. Il mondiale sembrava terminato lì, ma il fato ha voluto che l’Italia arrivasse fino in fondo, e che De Rossi si presentasse sul dischetto come rigorista nella finale contro la Francia. La coppa del mondo alzata sotto il cielo tedesco sarà, per De Rossi, il trofeo più importante della sua carriera, secondo solamente all’ovazione del suo pubblico il 26 maggio.