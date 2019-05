Amministrative Sicilia: trionfo 5 Stelle, Lega sconfitta

Tanto consenso ed entusiasmo ma pochi risultati in cabina elettorale. Matteo Salvini e la Lega escono sconfitti dal ballottaggio nelle amministrative siciliane, con un solo sindaco leghista eletto al primo turno, a Motta Sant’Anastasia, peraltro uscente riconfermato. L’affluenza nelle piazze non è equiparabile ai riscontri avuti dalla democrazia delle urne. Nonostante il risultato Matteo Salvini si è detto soddisfatto: «Ringrazio gli amici Randazzo di Mazara del Vallo e Spata di Gela – scrive in una nota – che si sono battuti come leoni al ballottaggio in Sicilia e che, insieme ad altre decine di consiglieri comunali leghisti, lavoreranno da oggi per il bene dei Siciliani».

Bene i Cinque Stelle che conquistano Caltanissetta (unico capoluogo alle urne) e Castelvetrano, seppur perdendo due centri importanti come Gela e Bagheria. A Caltanissetta il sindaco Roberto Gambino ha raccolto il 58,85% di consensi, ribaltando i risultati del primo turno che vedevano in vantaggio Michele Giarratana, candidato del centrodestra. Sarà presente nel pomeriggio Luigi Di Maio che festeggerà la vittoria nel capoluogo di provincia. Il vicepremier con un video messaggio ha commentato il risultato. «Il sistema di chi protegge la casta, di chi non fa rispettare la legge Anticorruzione e non taglia i vitalizi perde di fronte ai cittadini liberi del M5s – commenta Di Maio – Ci davano per morti, ed evidentemente porta bene. Mi aspetto delle sorprese anche alle Europee». Per i pentastellati ha un valore simbolico anche il risultato di Castelvetrano, centro dove nel primo turno si era speso anche il segretario PD Nicola Zingaretti. Renzo Alfano ha sbaragliato gli avversari conquistando il 64% dei voti.

I grillini perdono Gela, dove ha vinto Lucio Greco, candidato del trasversale del PD appoggiato sia dalla sinistra e sia dai forzisti di Gianfranco Miccichè. Quella gelese è la sintesi perfetta di quanto accaduto negli altri Comuni chiamati alle urne, con candidati appoggiati da frammenti di Pd e di centrodestra, contrapposti ai candidati o della Lega o dei Cinquestelle. Così è stato anche a Mazara, dove è stato eletto Salvatore Quinci con il 52% di preferenze, contro il 48 del candidato leghista Giorgio Randazzo.

Male l’affluenza in termini generali. Solo il 43,60% si è presentato ai seggi, con il 15% in meno rispetto al primo turno. Il Comune con meno affluenza è stato Gela con appena il 40%.