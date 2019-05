Cooperante italiano morto a Capo Verde in circostanze poco chiare

È mistero sulla morte del cooperante italiano a Capo Verde. David Solazzo, trent’anni, è stato trovato morto nella sua abitazione a São Filipe sull’isola di Fogo dove lavorava per la Onlus toscana Cospe. Il giovane agronomo fiorentino martedì sera era andato a cena con alcuni amici e mercoledì mattina è stato trovato morto nella sua abitazione. Secondo la versione fornita dalle autorità locali si sarebbe tagliato con dei vetri, una volta rientrato a casa. Oggi verrà eseguita l’autopsia che farà chiarezza sulle indagini in corso. Non è esclusa, tuttavia, l’ipotesi di una rapina in cui sarebbe stato aggredito. Al momento vengono seguite tutte le piste investigative.

Il console italiano a Praia Luigi Zirpoli ha dichiarato che «Al momento non posso dirvi più di quanto già sapete. Era stato a cena con degli amici e la mattina dopo è stata trovato morto in casa dove, credo, vivesse da solo. Le autorità stanno indagando».

Solazzo si trovava a Capo Verde da novembre per coordinare un progetto “Rotas de Fogo”, finanziato dalla Comunità Europea, che punta a sviluppare la forestazione e l’agricoltura in una zona colpita dall’eruzione drammatica di un vulcano che nel 2005 ha danneggiato gravemente l’economia. Prima di questa esperienza Solazzo aveva lavorato come cooperante in Angola.

La responsabile della comunicazione del Cospe Anna Meli ha commentato che «David era esperto di cooperazione e con noi aveva già fatto un’esperienza in Angola. A Capo Verde abbiamo un’altra nostra cooperante, una giovane della Sardegna e le prime notizie le abbiamo avute da lei. Poi siamo in contatto, tramite il console, con le autorità. I genitori, che vivono a Firenze, hanno saputo quanto era successo nel pomeriggio».