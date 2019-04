“Loco” non solo un soprannome, ma uno stile di vita per Marcelo Bielsa

Lo chiamano “El Loco”, il pazzo, un soprannome che calza a pennello a Marcelo Bielsa. Allenatore in forza al Leeds United, squadra militante nella Championship, la “serie B” inglese, è da sempre noto per le sue uscite e le sue bizzarrie che incarnano il perfetto spirito sud americano ricco di controsensi.

L’argentino, non a caso, è colui che il primo del mese, con le tasche piene di pesos dopo aver ritirato lo stipendio, esce e spende. Ma, dopo due settimane, mentre stringe la cinghia per far quadrare i conti, pensa alla sua povertà e si dice, facendo spallucce: “Es Mala Suerte”, semplicemente sfortuna.

L’ultima di Bielsa risale a ieri durante una sfida tutt’altro che semplice: Leeds contro Aston Villa. Durante il match la squadra del Loco segna il vantaggio infischiandosene dell’inferiorità numerica degli avversari, dato che un loro giocatore era fermo, infortunato, a centrocampo. Gioia da un lato, polemica dall’altro, e nel mezzo, a risolvere, l’anima “folle” di Bielsa, che, agitando il dito, imbecca i suoi e urlando impartisce un ordine ben preciso: tutti immobili e fate segnare l’Aston Villa. Partita finita 1 a 1 grazie ad una sportività che raramente si vede. Soprattutto in una sfida valida per la promozione diretta per il Leeds che ora giocherà i play-off per poter raggiungere la Premier League.

C’era da aspettarselo da un uomo che ha fatto della stramberia il suo marchio di fabbrica. Lo sa bene il presidente della Lazio Claudio Lotito che, nel 2016, dopo aver raggiunto un accordo con Bielsa, per allenare la squadra capitolina, non lo vide mai arrivare dall’Argentina. Secondo l’allenatore non vennero rispettati i patti, ossia l’acquisto di almeno quattro giocatori prima del 5 luglio.

Eppure, se a Roma mal lo possono vedere, c’è chi lo adora, come a Rosario in Argentina. Qui Marcelo, dopo essersi ritirato a 25 anni dal calcio giocato, mosse i primi passi come allenatore con il Newell’s Old Boys. Insieme a giocatori dal calibro di Gabriel Batistuta, Néstor Sensini e un modulo fuori dal comune, il 3-3-1-3, fece vivere un sogno calcistico mettendo con le spalle al muro squadre più blasonate come Boca Junior e River Plate. Un amore così grande culminato con la rinomina dello stadio di casa da Estadio El Coloso del Parque a Estadio Marcelo Bielsa.

Ossessivo nello studio degli avversari, Bielsa, quando ricopriva il ruolo di ct della nazionale Argentina, nel 2002, vedeva oltre 7mila video al giorno per conoscere tutto dei suoi sfidanti. Un’abitudine che si è portato dietro anche quando allenava il Marsiglia, dove, addirittura, si fece montare un televisore su una golf car per vedere filmati anche mentre si spostava nel centro sportivo. Eppure, quando si tratta di mettere in campo le sue tattiche la privacy è un dogma imprescindibile, tanto che tra il 2007 e 2011 sulla panchina del Cile, fece costruire un fossato per tener lontani curiosi e giornalisti.

Quando si parla di Marcelo Bielsa non esistono mezze misure, o lo si ama o lo si odia e poco importa che il suo palmares sia meno blasonato di altri. In fondo, non si può non sorridere ad almeno una delle tante del “Loco” che bevendo una tazza di caffè a bordo campo e contando tredici passi prima di sedersi sulla panchina starà già vedendo e progettando il modo più insolito per raggiungere la massima serie inglese.