Italiani a Bruxelles: bilancio di una legislatura

A circa un mese dal rinnovamento del parlamento europeo, è tempo di bilanci sulla legislatura che sta finendo. L’Italia, dopo Germania e Francia, è – insieme al Regno Unito – lo Stato che porta più eletti a Bruxelles, 73. Il sito web Mepranking.eu segue in tempo reale i lavori del parlamento stilando una classifica che si basa su vari fattori, tra cui le direttive e le decisioni a cui si partecipa, il ruolo e le proprie iniziative. Ognuno di questi elementi dà dei punti al parlamentare.

Gli italiani virtuosi

Al primo posto assoluto c’è il presidente del parlamento europeo e numero due di Forza Italia Antonio Tajani che ha partecipato al 94% delle sessioni plenarie e ha presentato 77 interrogazioni, 23 mozioni e 1199 discorsi. Sotto di lui, tra gli italiani, c’è il suo vice a Bruxelles, Fabio Massimo Castaldo dei 5 Stelle che ha una percentuale di presenza pari al 95% e all’attivo 389 interrogazioni scritte, 392 mozioni, 1377 discorsi e 22 dichiarazioni. Al terzo posto c’è Alessia Maria Mosca, del Pd, che ha partecipato all’82,55% delle sedute e ha presentato 96 interrogazioni, 180 mozioni e 444 interventi.

Ultimo posto a pari merito

Con un punteggio di solamente 2 punti in fondo alla lista degli italiani ci sono Giuseppe Ferrandino (Pd), Giancarlo Scottà e Danilo Oscar Lancini (Lega). Tutti subentrati in parlamento nell’aprile 2018. Lancini, per esempio, in un anno a Bruxelles ha collezionato solo 6 interrogazioni scritte, 0 mozioni, 16 interventi e 0 dichiarazioni. Il suo compagno di partito Scottà ha numeri di poco inferiori ai suoi. Ferrandino idem. È ovvio che, essendo a Bruxelles solo da un anno, questi tre hanno avuto meno tempo per presentare interrogazioni o mozioni, ma – anche facendo le dovute proporzioni – i numeri non sono paragonabili ai più produttivi.

Italiani produttivi ma non molto presenti

Gli europarlamentari nostrani si piazzano complessivamente al primo posto per numero di interrogazioni scritte presentate (9466), per mozioni (5600), per i rapporti (1551), per le opinioni (1151) e per le dichiarazioni (604). Con 26455 interventi invece l’Italia è seconda solamente alla Francia.

Le presenze mostrano dati meno incoraggianti: con una media di circa 87%, i nostri parlamentari guardano dall’alto solo i colleghi lituani, belgi, danesi, britannici, ungheresi ed estoni. E nessun eletto italiano figura nella top 10. I meno presenti, secondo i dati dell’istituto di ricerca VoteWatch, sono l’ex azzurra Alessandra Mussolini (68,38% di presenze), Aldo Patriciello di Forza Italia (63,38%) e il dem Renato Soru (35,87%).

Toccata e fuga

Bruxelles per oltre 100 (ex) eurodeputati è stata una tappa molto breve. Stiamo parlando di coloro che hanno deciso di lasciare il seggio prima del tempo, molto spesso perché richiamati dalla politica nazionale. Escludendo ovviamente Gianluca Buonanno, morto in un incidente stradale nel 2016, 7 parlamentari italiani su 73 hanno deciso di lasciare il parlamento europeo.

Gianni Pittella, membro di spicco del Pd, è stato eletto a Palazzo Madama l’anno scorso; Alessandra Moretti, sua collega di partito, nel 2015 – dopo neanche un anno a Bruxelles – si è candidata alla presidenza della Regione Veneto e lì è rimasta come consigliera, salvo ricandidarsi alle elezioni di maggio. Forza Italia ha perso l’attuale governatore della Liguria Giovanni Toti (nel 2015) e Salvatore Pogliese, che ha preferito diventare sindaco di Catania.

La Lega ha visto tornare in Italia due ministri dell’attuale governo: Matteo Salvini e Lorenzo Fontana, che nel 2014 era subentrato all’allora sindaco di Verona Flavio Tosi, eletto e subito dimissionario.