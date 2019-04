Giacomo Battiato: «Leggete i classici, visitate i musei e andate ai concerti»

«Il nome della rosa di Umberto Eco non è un semplice romanzo thriller, è un pretesto per raccontare più temi, anche attuali». Lo dice Giacomo Battiato, il regista della miniserie andata in onda su Rai 1, nel corso di una conferenza stampa all’Associazione della Stampa Estera: «All’epoca della disputa fra Stato e Chiesa, dilemma centrale era il riso come forma di demonizzazione e impoverimento dell’autorità ecclesiastica. Ridere faceva e continua a far paura alle religioni, come ci dimostra il primo grande attentato terroristico dell’Isis avvenuto nella sede della rivista satirica francese Charlie Hebdo».

Un successo, quello della serie di Battiato, che non solo ha conquistato il pubblico mondiale, tanto da essere stata acquistata in 137 Paesi, ma anche gli eredi dello scrittore italiano: «La famiglia di Eco ha visto gli episodi in una saletta privata. Per la fedeltà al lavoro dell’autore, alla fine hanno deciso di inserire nei titoli ‘dal romanzo di’, il maggior riconoscimento per un progetto basato su un’opera letteraria». Un grande traguardo per il regista veronese, dato che il filosofo di Alessandria non aveva amato particolarmente il film di Jean Jacques Annaud del 1986 con protagonisti Sean Connery e F. Murray Abraham nei panni rispettivamente di Guglielmo da Baskerville e di Bernardo Gui.

Enigmatico, cupo e riflessivo, sono solo tre dei tanti tratti del frate francescano in veste di detective. «Molti vedono una discreta somiglianza tra frate Guglielmo e Sherlock Holmes di Arthur Conan Doyle», continua Battiato. «In parte è vero, ma molti dimenticano che Eco ha attinto anche dalla figura del teologo Guglielmo da Ockham, accusato di eresia nel 1324 – tre anni prima dei fatti narrati nella serie – da Papa Giovanni XXII e consigliere dell’imperatore Ludovico IV».

Due anni e mezzo di gestazione, cinque mesi di riprese tra: Abruzzo per i paesaggi naturali, Umbria e Perugia per il monastero e soprattutto Cinecittà: «Molto è stato ricostruito negli studi della Capitale, tra cui la piazza dell’abbazia». Un progetto voluto e sovvenzionato da molti distributori televisivi (il budget si aggirava intorno ai 2.5 milioni a puntata), ma l’ultima parola era sempre quella del regista. «Non ho accettato nessun compromesso, soprattutto per quanto riguarda gli attori».

Siamo sempre più abituati a vedere grandi star cimentarsi nel mondo delle serie tv. Ultimo esempio italiano sono le due stagioni della serie I Medici che ha potuto godere delle performance di Sean Bean (Il Signore degli Anelli) e Richard Madden (Il Trono di Spade). Il nome della rosa non fa eccezione, tanto che tra i protagonisti vanta l’italo-americano John Turturro (Il Grande Lebowski) e Rupert Everett (Il matrimonio del mio migliore amico). «Rupert si è proposto da sé. Si è rasato i capelli e si è calato talmente tanto nel personaggio che abbiamo creato una dentiera per dargli il ghigno sinistro di Bernardo. Poi lui era perfetto. Umanamente parliamo di una persona che ha dentro una grande rabbia e una sofferenza irrisolta».

Scorrendo i titoli della sigla iniziale si può notare una particolarità. Tra i nomi che hanno partecipato alla stesura della sceneggiatura appare anche quello di John Turturro: «Ha partecipato attivamente alla scrittura del suo personaggio», spiega Battiato. «La scelta del protagonista è sempre la più difficile. Ho preferito non seguire la linea Sean Connery, bello e impossibile. La performance di John mi ha restituito esattamente i tratti che cercavo». Immedesimazione totale quella di Turturro, che ha lavorato per due mesi insieme a un coach per eliminare il suo accento americano ed essere così più fedele alle origini europee di Guglielmo: «Si è legato profondamente al suo personaggio e con lui abbiamo fatto chiamate Skype lunghe ore per discutere delle sue parti. La domenica era dedicata alle nostre conversazioni. Certo, più semplice per lui che le faceva di giorno. Per me era notte inoltrata».

Centro del mondo monastico era la grande biblioteca dell’abbazia, luogo dove era conservato il sapere della cristianità. «La letteratura classica è fondamentale nella vita come nella produzione cinematografica. Il mio consiglio ai giovani è quello di leggere Dostoevskij per la caratterizzazione dei personaggi, visitare i musei per apprezzarne i giochi di luce e andare ai concerti, perché il cinema è fatto di ritmi musicali».