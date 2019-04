Il regno di Netanyahu continua. L’ambasciatore Sachs: «Votare è sempre un festival della democrazia»

Il leader del Likud si appresta a varare il suo quinto mandato. Ofer Sachs, ambasciatore d'Israele in Italia, e Maria Grazia Enardu, docente di Storia di Israele moderno, ci forniscono una chiave per capire il contesto politico israeliano

Bibi ce l’ha fatta ancora. Benjamin Netanyahu si avvia verso il suo quinto mandato, il quarto consecutivo, un risultato mai visto nella storia di Israele. Gli basteranno alcuni mesi da primo ministro e diventerà anche il premier più longevo di sempre, superando i 13 anni e 127 giorni in cui David ben Gurion è stato in carica. Il Likud del premier uscente ha ottenuto 35 seggi, esattamente quanti ne ha ottenuti il partito Blu e Bianco dello sfidante Benny Gantz. Nonostante il testa a testa, il presidente della repubblica Reuven Rivlin è orientato a riaffidare l’incarico a Netanyahu, che è l’unico in grado di mettere in piedi una maggioranza di governo, affidandosi anche agli otto seggi ciascuno dei partiti religiosi Shas e Torah Unita, ai cinque di Ysrael Beiteinu, ai cinque dell’Unione della Destra e ai 4 del partito centrista Kulano. Insieme, questa composita formazione dovrebbe arrivare ad una maggioranza di 65 seggi. Si tratta di una riedizione della precedente coalizione di governo, esattamente quello che Bibi cercava. E’ stato infatti lo stesso Netanyahu a provocare la crisi dell’esecutivo, in cerca di una riconferma del suo ruolo dopo essere finito al centro dell’ennesimo scandalo per corruzione.

Non ha pagato la scommessa dell’outsider della politica israeliana, Binyamin “Benny” Gantz, ex-capo di Stato maggiore delle forze di difesa israeliane, alleatosi con il partito del giornalista Yair Lapid. La loro formazione, Blu e Bianco, si situerà all’opposizione, ma sugli scranni centrali della Knesset. La sinistra infatti è stata polverizzata. Il partito laburista di Avi Gabbai è uscito ampiamente sconfitto dalla tornata elettorale, ottenendo il 5% delle preferenze e 6 seggi. Alle scorse politiche del 2015 – in cui si erano presentati in coalizione con partito centrista di Tzipi Livni – i laburisti avevano ottenuto 24 seggi. ”Si tratta di un fallimento duro e doloroso”, ha commentato la dirigente laburista Shelly Yechimovic. ”E’ il risultato peggiore che abbiamo mai conseguito nella intera storia del partito laburista. Siamo sotto shock”.

Nell’esecutivo in via di formazione sarà ancora più pesante il ruolo dei partiti che rappresentano gli interessi degli ultraortodossi, ma anche quelli dell’estrema destra, che è anticlericale e contro il sionismo religioso. Una situazione che porta a immaginare un governo condannato ad una maggiore instabilità e immobilismo politico. “Netanyahu non può che considerare positivamente l’immobilismo – ha commentato la professoressa Maria Grazia Enardu, docente di Storia di Israele Moderno presso l’Università di Firenze -. Tutto gli fa da piedistallo e lui sta fermamente sopra. E’ immobile da tempo, salvo le inchieste. L’instabilità può scoppiare per ragioni sociali (anni fa ci furono lunghe dimostrazioni per il costo del formaggio a fiocchi) o per tensioni con i palestinesi sul limite di Gaza. Bibi non cerca di certo l’incidente, anzi è un grande pompiere, ma l’evento che accadrà è l’uscita di scena di Abu Mazen. Appena i palestinesi dovranno darsi un nuovo presidente dell’Autorità, si rischia una gravissima crisi anche in Israele”.

Ancora una volta si conferma la disaffezione dei cittadini arabi per la politica dello stato di Israele. I due principali partiti arabo-israeliani, Raam-Balad, che ha ottenuto 4 seggi, e Hadash Taal, 6 seggi, sono stati penalizzati dalla scarsa affluenza. Secondo gli exit poll il tasso di partecipazione dell’elettorato arabo (che costituisce il 17% della popolazione) sarebbe più basso di quello fatto registrare 5 anni fa, un risultato che avrebbe favorito il centro-destra. Al di là della conta dei seggi, il risultato evidente che le elezioni ci consegnano è quello di un netto spostamento a destra dell’elettorato e del clima politico israeliano. Una tendenza che porta a nutrire dubbi sulla sostenibilità dell’ipotesi due popoli/due stati per risolvere la questione palestinese.

“Non posso dire di essere contento di tutto quello che abbiamo visto durante questa campagna elettorale, ma Israele non è diverso dal resto del mondo occidentale – ha commentato ai nostri microfoni Ofer Sachs, ambasciatore d’Israele In Italia -. Anche noi abbiamo assistito a certi fenomeni tipici delle ultime tornate elettorali nei principali paesi, come un aumento del populismo, che può manipolare i social media. Ma alla fine abbiamo votato e questo è l’importante, è un festival della democrazia. Per quanto riguarda la questione palestinese, la posizione ufficiale di questo governo, e sono sicuro anche del prossimo, è in favore della soluzione due popoli/due stati. L’obiettivo è capire come arrivarci e con chi. Il principale problema è ancora la ferita aperta costituita dalle reazioni all’interno della Striscia di Gaza. La sfida più grande è stemperare i toni tra le due parti. Quando questo accadrà sono sicuro che il dialogo continuerà”.

Più scettica invece la professoressa Enardu: “La soluzione dei due stati richiede un accordo di massima e una concreta divisione del territorio, con il ritiro di Israele da molte aree, e in parte da Gerusalemme Est. I palestinesi non potrebbero accettare altrimenti; ricordiamo che Hamas vuole tutto, che uno stato palestinese richiede continuità, altrimenti sarebbero due stati, cosa che a Israele non dispiacerebbe. Ma per questo occorre un governo forte in Israele, o la destra estrema condizionerà politicamente e reagirà con violenza”.

L’elemento determinante per l’esito elettorale sembra essere stato il contesto internazionale. L’appoggio incondizionato dato da Donald Trump a Benjamin Netanyahu, manifestatosi tramite la decisione di riconoscere Gerusalemme come capitale dello Stato ebraico e la sovranità israeliana sulle Alture del Golan, ha convinto gli scettici a votare per il premier uscente. In molti hanno deciso di soprassedere sui tanti scandali che hanno colpito Netanyahu sul piano interno in virtù del suo peso internazionale. “Prima delle elezioni Bibi ha passato giorni frenetici tra Washington e Mosca, lui è uno statista, non un politicante” ha commentato la professoressa Enardu. Un attivismo internazionale che ha avuto dei riflessi positivi sul piano interno ma sembra portare Israele definitivamente in rotta di collisione con le Nazioni Unite.

“Attualmente stiamo lavorando molto attraverso le relazioni bilaterali semplicemente perché nella maggior parte dei casi l’arena di alcune istituzioni multilaterali è impraticabile per noi – ha chiarito l’ambasciatore Sachs -. Questo a causa delle posizioni dei paesi arabi. Potrebbero decidere persino che il mondo è piatto, e a volte abbiamo assistito ad alcune decisioni ridicole che sono state adottate nei contesti multilaterali. Purtroppo la linea del mondo occidentale è spesso quella di decidere di non decidere. È il motivo per cui abbiamo deciso di puntare sulla diplomazia bilaterale in questo momento. La stessa cosa accade sul piano economico. Quando ci si vuole muovere più rapidamente e con maggiore efficienza, il contesto multilaterale è molto complicato e le tempistiche lunghe. Ma non tutte le istituzioni multilaterali sono uguali. Il Wto per esempio è molto efficiente ed è utile per promuovere gli investimenti e sostenere il commercio tra i paesi. Anche le organizzazioni che promuovono la cooperazione internazionale nell’ambito della cultura e dell’istruzione funzionano molto bene. Sfortunatamente per quanto riguarda le istituzioni politiche il discorso è diverso”.

“Israele ha da decenni un rapporto difficile con l’ONU e varie agenzie, in primis l’Unesco – ha spiegato la professoressa Enardu -. Sia perché l’occupazione suscita critiche, sia per gli spazi guadagnati dai palestinesi in Onu. Israele inoltre accusa molte istituzioni di avere un doppio standard e ha ragione, nessuno protesta molto su casi come il Tibet o lo Xinjiang. Ma è anche vero che Israele viene misurato attraverso standard occidentali, di democrazia. Il paragone può essere fatto con la Francia degli anni ’50, un paese democratico che occupava l’Algeria, territorio metropolitano secondo Parigi. Israele non si considera occupante della West Bank ma vede il suo ritorno a un territorio disputato, la Giudea e la Samaria dell’antico Israele, identitarie come Lazio e Toscana da noi. La sicurezza potrebbe essere garantita da alleanze militari, ma nessuno vuole Israele in una Nato”.