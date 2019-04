L’Aquila, Immota manet

C’è odore di polvere nei vicoli che si snodano tra case rette da forti e robuste travi di ferro. Dribblano i fragili gusci di abitazioni sventrate. È ancora pomeriggio all’Aquila e, nel centro storico, c’è un brulicare di gente rivestita d’attesa. Il sole tramonta alle spalle dei palazzi con 13 gigantografie appese quasi a coprire le arcate. Sono i visi dei protagonisti del sisma. Volti segnati dal tempo. Ognuno di loro ha tracciato sulle rughe una parola, una riflessione, un segno che racconta il ricordo, l’emozione, il sentimento e la speranza. C’è anche la faccia della deputata Stefania Pezzopane. Sulle guance c’è scritto «Resilienza, resistenza». «Dieci anni sono difficili da raccontare – spiega a Reporter Nuovo la Pezzopane – Abbiamo combattuto con le unghie e con i denti e ci siamo conquistati ogni millimetro della ricostruzione. Abbiamo fatto tanto, ora bisogna riportare la gente a vivere la città».

La notte copre il cielo abruzzese e L’Aquila, silenziosamente, si muove. Alle 22.30, dal tribunale del capoluogo d’Abruzzo, parte l’imponente fiaccolata per commemorare le 309 vittime che dieci anni fa persero la vita nel sisma che colpì il territorio. «È il momento della coerenza – spiega il segretario del Pd Nicola Zingaretti ai microfoni di Reporter Nuovo – Oggi siamo qui, ma non bisogna dimenticarsi di questa città durante il resto dell’anno. L’Aquila pian piano ricomincia a vivere». A viverla tutta l’anno sono gli aquilani, quelli che non hanno mai abbandonato la propria città. Lucio Cococcetta, direttore generale del CPT, ci racconta la sua storia: «Io e la mia famiglia siamo rimasti sempre qui. Dopo il terremoto abbiamo vissuto per un periodo in un container. Il problema è stato l’accettazione da parte dei cittadini di spostarsi sulla costa. La reazione della popolazione è stata diversa rispetto a quanto accaduto nel 1703. Lì gli aquilani rimasero in città, oggi invece si contano 10.000 abitanti in meno». La città, comunque, sopravvive grazie anche ai giovani e all’Università: «I ragazzi sono un pilastro su cui si regge L’Aquila. In centro, però, c’è anche del degrado sociale. Ormai c’è un eccessivo consumo di alcol e psicofarmaci, L’Aquila è una delle città in cui imperversa maggiormente questo fenomeno».

Inizia la lenta marcia, con fiaccole e torce che squarciano l’oscurità. A precedere i gonfaloni dei vari comuni abruzzesi ci sono il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte e il governatore della regione, Marco Marsilio. Un romano alla guida dell’Abruzzo da nemmeno due mesi. I passi della marcia rompono il silenzio. Un fiume in piena, composto da visi tristi, tagliati dal gelo aquilano che ghiaccia le lacrime pendenti dagli occhi. Una sosta sotto il ponte Belvedere, dove anche gli ultras dell’Aquila Calcio rendono omaggio alle vittime. La dedica, poi, davanti la casa dello studente. Lì dove sogni e futuro si spezzarono in pochi istanti. Il corteo arriva in Piazza Duomo, riempiendola. Inizia il macabro appello di chi, quella sera, perse la vita. Poi i 309 rintocchi dal campanile della Chiesa di Santa Maria del Suffragio, ribattezzata dagli aquilani “della Anime Sante”. Uno per ogni persona che morì dieci anni fa. La folla si disperde. Il ricordo è terminato. Nell’oscuro vicolo di Sant’Antonio Pinto c’è chi ritira i panni dentro casa. Proviamo a chiedergli dove trova il coraggio per continuare a trascorrere la quotidianità lì, dove non abita più nessuno e regna il buio nero pece. Lui, però, si ritira nella sua abitazione, l’unica ad essere vissuta in piena zona rossa. Lì, tra i palazzi che affannatamente respirano la polvere e segnati indelebilmente dal sisma.