Chi parlerà al Congresso per la Famiglia

Il World congress of families nasce per far discutere. Organizzato dall’IOF, l’Organizzazione Internazionale per la Famiglia, ospiterà personaggi come Massimo Gandolfini – organizzatore dei vari Family Day –, il senatore leghista Simone Pillon, il direttore de La Verità Maurizio Belpietro, Maria Giovanna Maglie, il direttore de Il Giornale Alessandro Sallusti, la segretaria di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni e il ministro dell’Interno Matteo Salvini, mentre il presidente dell’Istat Gian Carlo Blangiardo (quello che voleva conteggiare l’aborto tra le cause di mortalità infantile) non sarà tra i relatori. L’Istituto di statistica spiega che «ha rinunciato a partecipare per evitare che una decisione personale fosse interpretata come una decisione del presidente dell’Istat».

Gli incontri in programma

Patrocinato da ministero della Famiglia, Regione Veneto, Regione Friuli-Venezia Giulia e Provincia di Verona e organizzato (tra gli altri) anche dal Comune di Verona, il congresso ha in programma incontri dal titolo «Il Caso per Ottimismo: l’Europa e il futuro della famiglia», «La Famiglia naturale: politiche e prassi in Europa», «Prospettive e buone prassi per la promozione della famiglia», «Fede e futuro dell’Europa», «Dichiarazione pro vita&famiglia» e «Protezione della vita e crisi demografica». L’evento è organizzato in collaborazione con Panorama e La Verità.

Politici relatori

A partecipare ci saranno il sindaco di Verona Federico Sboarina, il governatore del Veneto Luca Zaia e il presidente della Regione Friuli Massimiliano Fedriga. Domani mattina parlerà anche l’assessora all’Istruzione del Veneto Elena Donazzan, salita agli onori delle cronache negli anni scorsi voleva regalare copie della Bibbia a tutti gli studenti della regione, mentre in consiglio regionale sosteneva che Biagi e D’Antona fossero stati uccisi «dall’antifascismo».

Tra i relatori anche il senatore leghista Simone Pillon, vicepresidente della Commissione su Bambini e Adolescenti. È lo stesso Pillon che parlava di una fantomatica lobby gay che avrebbe lo scopo di rovesciare l’«ordine morale» e che si occuperebbe del reclutamento omosessuale. Il senatore ha anche sostenuto che in alcune scuole di Brescia si insegnerebbe la stregoneria, riferendosi a un progetto di fiabe e racconti con protagoniste anche delle streghe.

Il mondo prolife

Tra gli ospiti anche il neurochirurgo Massimo Gandolfini, che nel 2005 ha fondato l’associazione Scienza&Vita per boicottare il referendum sulla legge 40, quella sulla procreazione assistita. Organizzatore dei Family Day, sosteneva che «le leggi sul divorzio e sull’aborto» hanno portato alla rovina della famiglia perché «hanno reso vulnerabile e fluido il rapporto fra uomo e donna».

Gandolfini è a capo del movimento prolife italiano che, in quasi 15 anni di vita, pur non avendo mai virato verso la politica, è diventato un punto di riferimento per un certo elettorato. Il neurochirurgo è tra i fondatori del comitato «Difendiamo i nostri figli» contro la legge Cirinnà sulle unioni civili. Tra gli altri demiurghi della crociata antigender c’è Toni Brandi, anti-abortista vicino a Forza Nuova convinto che si possano curare gli omosessuali.

I ministri

Tra i relatori figura anche il ministro dell’Istruzione Marco Bussetti, che ha reso più difficoltosa l’organizzazione di attività sulla parità di genere nelle scuole. Ma ci sarà anche il ministro della Famiglia (che ha patrocinato l’iniziativa) nonché ex vicesindaco di Verona Lorenzo Fontana, salito agli onori delle cronache per essersi domandato «perché le famiglie arcobaleno esistono?».

Silvana De Mari

Se il convegno è organizzato in collaborazione con La Verità e Panorama, diretti da Maurizio Belpietro, come dicevamo tra i relatori ci sarà anche Alessandro Sallusti. Su La Verità scrivono, tra gli altri, Gandolfini e Silvana De Mari, quest’ultima relatrice al congresso di Verona.

Medico e scrittrice, la De Mari sul suo sito ha postato articoli tipo «è facile diventare omofobi se sai come farlo» Il 12 gennaio 2017 commentava una notizia riportata da La Repubblica nel 1995 sul Rapporto Kinsey. Scrive il quotidiano: «Nel suo studio Il comportamento sessuale del maschio, pubblicato nel 1949, Alfred Kinsey aveva dedicato un intero capitolo all’orgasmo nei bambini, basato sull’osservazione di 317 pre-adolescenti rimanendo un po’ vago sull’origine di tali osservazioni». Quasi mezzo secolo più tardi si è scoperto che «i dati del rapporto erano basati sulle esperienze personali di un maniaco sessuale che aveva molestato oltre 300 bambini, tenendo un diario accurato delle sue attività pedofile». Una notizia che sconvolge, certo, ma che la De Mari commentava stravolgendola completamente: «Kinsey era uno stupratore pedofilo», deduzione che non era assolutamente presente nell’articolo di Repubblica, dove si sostiene che Kinsey si sia riferito alle memorie di un pedofilo per scrivere lo studio che porta il suo nome. Un atteggiamento eticamente discutibile, certo, che però mette il medico americano in una posizione ben diversa da quella descritta dalla scrittrice nel post sul suo blog.