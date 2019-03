Un secolo, tre vite

Luigi Saraceni è mosso da una necessità: raccontare la verità su sua figlia. Non per ribellione – il giudicato non si discute, gli si deve ossequio e obbedienza – ma come padre ha “bisogno di dire a tutti” che, legittimamente, non lo convincono gli argomenti delle sentenze di condanna. E lui, che dentro le aule di giustizia ci ha passato una vita, si avvale del suo carico di esperienze per lasciare scritto nel suo libro-testimonianza che Federica, sua figlia, non si è macchiata di un «crimine orrendo».

“Un secolo o poco più” (Sellerio, 16 euro) è una lunga storia che raccoglie in sé tre diverse generazioni che condividono lo stesso DNA, e che ha inizio agli albori del ‘900 con le vicende che hanno visto come protagonista il padre di Luigi, Silvio Saraceni. Segue la parte centrale, più corposa, autobiografica, dedicata ai trent’anni passati in magistratura e a quelli trascorsi in un’altra aula, non più giudiziaria ma parlamentare. E infine quella dedicata a sua figlia, rea di aver ucciso nel 1999 il giurista Massimo D’Antona tra le file delle Nuove Brigate Rosse.

Il fil rouge di tutto il libro è l’impegno civile.Il padre, figura chiave della cittadina calabrese di Castrovillari, in provincia di Cosenza, è un repubblicano convinto che attraverso un giornale da lui fondato, “Il Moto”, dà voce alle battaglie civili e sociali che avvengono nel cosentino. Studia per diventare avvocato così da difendere anche in aula quello che fino a quel momento aveva fatto con una macchina da scrivere. Silvio Saraceni è uomo giusto e talmente corretto che quando diventa primo cittadino di Castrovillari non tollera nessun favoritismo o regalia. Controlla lui stesso che al mercato non facciano saltare la fila a sua moglie.

La tradizione che si tramanda di padre in figlio è quella della sinistra. Il padre combatteva contro i padroni che volevano privatizzare l’unica fonte di acqua pubblica nella città e contro le speculazioni del mercato nero durante la guerra, a scapito dei più poveri. Il figlio, Luigi, soprattutto nei primi anni di praticantato, si è trovato più volti a fare i conti con una magistratura chiusa, bigotta, spesso complice del potere e delle forze dell’ordine. Oggi fa discutere il caso Cucchi, ma quanti ragazzi prima di lui sono morti o hanno subito degli abusi mentre erano nelle mani dello Stato? Luigi Saraceni si rende conto sin da subito che i tribunali sono sommersi di pratiche che intasano il sistema giudiziario. Ogni settimana si susseguono troppi processi per detenzione o spaccio di droga, l’unica via per combattere dipendenza e diffusione è la legalizzazione, strada necessaria per colpire la criminalità organizzata, che trae massimo profitto dal proibizionismo. Interessante la parte dedicata ai casi giudiziari di stupro, considerato dallo stesso Saraceni il reato più grave dopo l’omicidio, spesso però complicati per la difficoltà di provare in aula il dissenso della vittima e poter così giudicare “equamente”.

Il libro si chiude con il capitolo dedicato alla figlia. La parte più personale perché non filtrata dalla scienza giuridica, ma scritta esclusivamente in qualità di padre. L’interrogativo che attraversa queste pagine è “Ho sbagliato? Dove ho sbagliato?”, a cui lo stesso Saraceni ammette di sfuggire perché non riesce a trovare facilmente la risposta. Federica Saraceni viene assolta in primo grado per il reato di omicidio, ma viene confermata l’appartenenza alla banda terroristica. In secondo grado e poi in Cassazione viene ribaltata la condanna e viene condannata per omicidio.

La storia di Luigi Saraceni è fatta di impegno civile, attivismo e della precoce consapevolezza che «non basta leggere L’Espresso per essere in regola con la Costituzione repubblicana».