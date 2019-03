Non chiamatele fake news, se volete contrastarle

Il primo problema è il nome. «Una volta si chiamava “propaganda”, e immagino esista fin dagli albori della civiltà. Il problema è che internet, negli ultimi anni, ha esteso enormemente la platea dei soggetti alla propaganda», commenta Kate Russel, giornalista specializzata in tecnologia che collabora con la trasmissione Click della BBC. Alcuni tra più informati rifiuta di usare il termine fake news, perché ormai appropriato anche dai potenti di turno che usano il termine per squalificare il giornalismo che rompe loro le uova nel paniere (c’è bisogno di fare i nomi di Trump, di Putin, del Berlusconi dell’epoca dei “giornali comunisti”?). Quindi non chiamatele fake news, ma disinformazione.

Lo pensa (e lo dice, solo più di recente alla trasmissione BBC Media Show) Will Moy di Full Fact, una Onlus britannica in prima linea nel debunking politico, che in vista delle elezioni europee ha strappato a Facebook il lancio di un progetto sperimentale di verifica dei contenuti condivisi dagli utenti, per cui sarà possibile segnalare i link sospetti oppure richiedere un fact-checking su determinate affermazioni che si vedono circolare sulla propria bacheca. Nel 2017, l’anno in cui il prestigioso dizionario di lingua inglese Collins, pubblicato da una delle più antiche case editrici britanniche, incoronava il termine “fake news” parola dell’anno, Claire Wardle, direttrice di un’altra associazione nata per contrastare la disinformazione per le elezioni americane del 2016, First Draft, segnalava i rischi della volgarizzazione del termine.

«Il termine sta facendo danni», scriveva su The Conversation il ricercatore dell’università di Bristol Joshua Habgood-Coote: «Per capirlo basta guardare a quanto disaccordo esiste tra sul significato esatto da dare al termine». Definire qualcosa, soprattutto se si tratta di una categoria dell’attualità, può diventare un compito infinito. Ma chiarire il significato della disinformazione non è solo materia di disquisizione scientifica, soprattutto in quest’epoca di crisi della fiducia pubblica nelle istituzioni democratiche occidentali.

Secondo Kate Russel il problema è che non abbiamo ancora capito fino in fondo come il digitale ha modificato il nostro approccio alla conoscenza: «Le persone avevano opinioni sempre prima di internet. Il problema, però, è che oggi è diventato più difficile distinguere chiaramente tra realtà e opinioni sulla rete». Il problema di internet non si risolve certo con un click: sempre più studi dimostrano che gli anziani la categoria più soggetta alla disinformazione, ma sui giovani e sui ragazzi si può (e si intende) investire.

Per chi oggi ha dieci o dodici anni i social network costituiscono la prima fonte di informazione, ma proprio per questo anche il primo rischio di esposizione a contenuti falsi o inappropriati. «Dobbiamo lavorare per equipaggiarli contro questi rischi. Io credo che molta parte dei problemi legati alla disinformazione si potranno risolvere nel momento in cui tutti avremo gli strumenti per capire cosa stiamo leggendo o guardando su internet: gli effetti e le ragioni che stanno dietro ai contenuti che ci arrivano nella bacheca».

Gli anglosassoni chiamano questo sforzo educativo literacy, noi possiamo tradurlo con “alfabetizzazione”. Essere consapevoli del fatto che l’orizzontalità di internet può esporre a informazioni non verificate o direttamente false, e imparare a farsi domande su contenuti e fonti delle notizie sembra il vaccino più efficace contro la disinformazione. L’Unione europea ne ha fatto la chiave di volta della sua strategia di impegno per il contrasto alla disinformazione. Non soltanto in vista delle elezioni europee, dove forse la partita è già stata giocata, ma sull’orizzonte dei prossimi anni.

Inaugurando a Bruxelles la Media Literacy Week il 19 marzo, la commissaria europea al digitale Mariya Gabriel ha chiarito che lo sforzo da intraprendere è comparabile a quello per l’alfabetizzazione di massa dopo la seconda guerra mondiale. «Il mondo adesso è un macello», tagliava corto Kate Russel, ripartire dall’ABC del digitale può aiutare a mettere ordine.