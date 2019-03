Dal pallone con Pasolini alla libreria di design, breve storia (libresca) di Marcello Ciccaglioni

La scaletta che scende e porta verso Eli, la libreria di Viale Somalia, è l’ingresso a qualcosa di più che una libreria; l’acronimo di esperienza, libri, idee è anche il diminutivo della moglie del proprietario, Marcello Ciccaglioni, l’ex proprietario delle librerie Arion che voleva rilanciarsi dopo l’acquisizione del suo marchio di librerie indipendenti da parte di Feltrinelli.

Negli ultimi anni hanno chiuso un migliaio di librerie in tutta Italia. Il modello classico è stato messo in crisi da Amazon e dalle librerie-supermercato (vedi Feltrinelli point e Mondadori store). Un mercato della distribuzione insostenibile è quello che fa il resto: Messaggerie italiane è pressoché monopolista e impone prezzi molto difficili da sostenere per i librai indipendenti. «Si tratta anche di un problema culturale» spiega Marcello «c’è una grande quantità di libri dentro la quale è difficile orientarsi. Molti buoni libri non vengono raccontati bene e si perdono in questo oceano. Messaggerie non danneggia solo dal punto di vista economico: lo fa da un punto di vista culturale. Spinge le librerie a uniformarsi, con il risultato che alla fine hanno tutti gli stessi libri a disposizione».

La risposta di Marcello è stata all’altezza della situazione. Il nuovo spazio, da settembre, è un luogo di incontri, non solo per vendere i libri ma per parlarne, magari bevendo qualcosa. Presentazioni, aperitivi letterari e persino concerti e mostre sono diventati l’abitudine per Eli e per gli abitanti del quartiere africano di Roma. «Organizziamo tavole rotonde d’impegno civile, e abbiamo libri da prestare o modernariato a prezzi bassi, chiunque può venire qui e trovare il libro che vuole a misura della propria tasca». Per il cineforum mensile si devono pagare dieci euro, ma non per il biglietto: per un libro da portarsi via – cinema incluso nel prezzo.

Un modello che ricorda per certi aspetti l’evoluzione delle grandi librerie indipendenti, come la leggendaria Shakespeare and Company di Parigi, che recentemente si è allargata con una caffetteria proprio accanto alla libreria, e al primo piano ospita la biblioteca della prima proprietaria dei libri, Sylvia Beach, amica e mecenate per Hemingway, Joyce e compagnia.

Come Sylvia, anche Marcello ha cominciato molto tempo fa: con una bancarella in piazza Esedra, negli anni settanta. Poi la prima libreria in Viale Eritrea, e un circuito di librai indipendenti che si mettono insieme per essere più forti. Negli anni ottanta nasce la catena Arion, oggi acquisita da Feltrinelli. Marcello attinge dalla cultura dei librai che conosce in giro per il mondo: «L’esperienza da Barnes & Noble a New York mi diede molto e mi aiutò a capire come organizzare il consorzio con le altre librerie indipendenti».

Eppure, Marcello Ciccaglioni poteva anche non essere un libraio. Avrebbe potuto fare il calciatore, per esempio. Negli anni sessanta sembrava destinato a una discreta carriera. «Ho giocato nella Lazio, allora facevamo quattro allenamenti a settimana e dovetti scegliere tra la mia passione da libraio e la carriera nel calcio. Non me ne sono certo pentito» dice sorridendo. «Ho giocato anche nella squadra con Pier Paolo Pasolini. Le do uno scoop: era davvero scarso».

Dopo alterne vicende, l’ultima creatura di Ciccaglioni è il frutto di un altro suo viaggio negli Stati Uniti. «A New York ho visitato una sorta di loft, al quale mi sono voluto ispirare per questo spazio che ho concepito insieme a un bravissimo architetto». A vederlo non sembra una libreria. Piuttosto, una casa per tutti quelli che amano i libri.