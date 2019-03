Il successo nel lavoro dipende (in parte) dal coniuge

Uno studio americano sostiene che la carriera professionale sia fortemente condizionata dal proprio partner in amore. Abbiamo chiesto agli italiani cosa ne pensano: non tutti sono d’accordo

«Possa la fonte della forza, che ha benedetto quelli che ci stanno di fronte, aiutarci a trovare il coraggio di rendere le nostre vite una benedizione». Così Mark Zuckerberg, fondatore di Facebook, concludeva il suo discorso nel 2017 all’università di Harward negli Stati Uniti.

Partendo dalla sua esperienza, oltre a quella della popstar Beyoncé e dell’ex presidente americano Barack Obama, i ricercatori della Carnegie Mellon University hanno pubblicato uno studio che afferma che le persone con i coniugi solidali e intraprendenti hanno più possibilità di avere successo professionale. Un’attenta analisi di 163 coppie sposate ha mostrato come chi è spinto dal proprio partner ad affrontare sfide potenzialmente gratificanti abbia poi riscontrato maggiore crescita personale, felicità e benessere.

Ma cosa ne pensano gli italiani?

Abbiamo intervistato a campione casuale alcuni giovani ragazzi, sposati e non, per sapere se, tramite la loro esperienza personale, possono ritenersi d’accordo con lo studio d’oltreoceano. Non sempre il riscontro è stato positivo. «Il successo e il benessere sono dovuti solo a se stessi, ai propri sacrifici e alla forza di volontà», afferma Daniele, attualmente single ma con una lunga esperienza sentimentale alle spalle. «I tempi sono cambiati. Capacità e costanza sono i motori della carriera e dell’appagamento professionale».

Allora gli incoraggiamenti del proprio partner sono ininfluenti? «L’aiuto del compagno vale quanto quello di amici e familiari», affermano Simona e Giovanni, fidanzati da oltre un anno. «Il successo dipende soprattutto da noi stessi».

«Tre sono le variabili cardine», sostiene invece Luca, con una lunga relazione alle spalle. «Piazza, relazione e lavoro. Spesso le scelte si prendono insieme, ma il successo e il benessere non hanno sempre esito uniforme». In un mondo dove il lavoro è carente e le opportunità centellinate, a fare la voce grossa è la tipologia di professione e di relazione. Non stupisce se si sente parlare di «qualità dell’amore»: in diverse occasioni sono proprio le prospettive professionali a decretare il “pollice verso” del rapporto. «La qualità è un aspetto da non sottovalutare», continua Luca. «La reciproca intraprendenza è un’arma a doppio taglio: se è sana, allora può avere risvolti positivi, altrimenti può essere un calcio verso il baratro».

La potenza dell’amore ha davvero fatto il suo corso?

«Con il mio ragazzo abbiamo sin da subito scelto di condividere ogni decisione: se le opportunità di lavoro ci fanno prendere strade diverse, non esitiamo a incoraggiare l’altro a inseguire il suo sogno», afferma Anna, da lungo legata al suo fidanzato. Il risultato è sempre positivo? «Conosco molte coppie che hanno deciso o sono state costrette a mettere da parte il proprio obiettivo per amore».

Molto più drastico è invece Andrea: «Risulterebbe più semplice se dal quesito venisse omessa la parola “positivamente”. La mia partner può influire sul mio successo? Sì, potrebbe. Ma dipende dal tipo di relazione». È ancora una volta la «qualità dell’amore» il filo rosso che lega tutto. «Chi vive il rapporto in modo turbolento avrà maggiori possibilità di vedere alterato il proprio rendimento. Al contrario, chi è sereno è anche appagato dalla relazione e verosimilmente renderà di più e meglio. Come diceva Platone: le passioni vanno evitate, dato che hanno il potere di corrompere l’animo».

C’è ancora chi crede nel valore positivo dell’intraprendenza di coppia?

«Sono pienamente d’accordo con questo studio», afferma Edoardo, sposato da un anno e pasticcere da una vita. «Il partner è importante, non solo per il futuro, ma anche e soprattutto per il presente. Avere qualcuno che ti consiglia e ti sprona è fondamentale per il proprio benessere e successo nel mondo. Me ne rendo conto ogni giorno. Devo molto a mia moglie».

«Quante volte si è sul punto di mollare i propri sogni? Lì interviene chi ci sta accanto, tendendoci la mano e spronandoci a fare meglio». Vincenzo, sei anni di fidanzamento alle spalle e una vita di sacrifici, è un fiume in piena. «Tutto ciò che accade è un connubio di idee, azioni e pensieri. Giusti? Sbagliati? Chi può dirlo».

Una cosa è certa. Il matrimonio, il fidanzamento o il semplice legarsi a una persona specifica cambiano le giornate di ognuno. Questo gli italiani lo sanno e lo dimostrano in base alle proprie esperienze.