Matrimonio, se il partner ti motiva, avrai successo!

Accanto a un uomo di successo c’è una donna di successo e viceversa. Questo è quanto emerge da una ricerca condotta dagli psicologi della Carnegie Mellon University. I ricercatori si sono chiesti cosa renda le persone più propense a raggiungere il successo. Lo studio ha evidenziato che gli individui con coniugi motivanti avevano maggiori probabilità di affrontare sfide potenzialmente gratificanti e che coloro che accettavano le sfide sperimentavano più crescita personale, felicità, benessere psicologico e un miglior funzionamento della relazione mesi dopo.

I ricercatori hanno analizzato 163 coppie sposate e hanno dato a ogni individuo una scelta: risolvere un semplice enigma o cogliere l’occasione per competere per un premio. Hanno quindi registrato le interazioni delle coppie mentre decidevano se accettare la sfida. I partecipanti con partner più incoraggianti erano sostanzialmente più propensi a competere per il premio, mentre quelli con coniugi che li scoraggiavano o esprimevano una mancanza di fiducia sceglievano più spesso il semplice puzzle. Lo studio ha quindi dimostrato che la motivazione, la stima, il sostegno del proprio partner sono cruciali nell’affrontare la sfida e vincerla.

Evidenza di ciò la si può osservare nelle tante coppie di successo in diversi ambiti lavorativi. Nel mondo politico Hilary e Bill Clinton, Michelle e Barack Obama, Jacqueline e John F. Kennedy. Nello showbusiness Victoria Beckham e David Beckham, Beyoncé e Jay-Z, Richard Burton e Liz Taylor, Yoko Ono e John Lennon. Anche in Italia ci sono molti esempi di coppie di successo: Sandra Mondaini e Raimondo Vianello; Maria De Filippi e Maurizio Costanzo, Francesco Totti e Ilary Blasi, Anna Tatangelo e Gigi d’Alessio, solo per citarne alcune.

«Ovviamente non avrei potuto fare nulla di ciò che ho fatto senza Michelle» aveva detto Obama a Oprah Winfrey nel 2011. «Non sarei la donna che sono se non andassi a casa da quell’uomo» dice la popstar Beyoncé, affermando che suo marito, il rapper e il magnate Jay-Z, la aiuta “in così tanti ambiti”. Nonostante abbiano attraversato periodi di crisi, li hanno sempre affrontati e superati assieme andando da una terapista di coppia.

Per capire quanto fondamentale sia il supporto del proprio partner, abbiamo intervistato la moglie di un noto calciatore di serie A. «Noi siamo le donne-cuscinetto, – ci dice Jessica – sappiamo che il loro lavoro è stressante, vivono sempre sotto i riflettori, hanno molte pressioni dall’esterno, quindi a casa non vogliono rompiture di scatole». Jessica è un punto fondamentale nella vita del suo compagno.

Lei, così come altre wags (le mogli dei calciatori), sa quanto l’equilibrio psicologico del proprio partner sia fondamentale per il raggiungimento del successo. «Prima di una partita non tiro mai fuori problemi inutili, so che quello è un momento molto delicato, quindi mi limito solo a motivare il mio compagno e incitarlo». «Per lui è molto importante che io e i bambini siamo seduti in tribuna vip. Durante la partita spesse volte si gira a guardarci». Jessica gioca un ruolo chiave nel far sì che suo marito abbia l’attitudine giusta e la concentrazione per affrontare gli allenamenti e i match.

«Se perdono una partita importante o ci sono attriti nello spogliatoio, qualsiasi cosa succeda mio marito sa che con me può parlare e cerchiamo assieme di risolvere tutto.» Jessica però ci tiene a precisare che non è un rapporto a senso unico. «Prima di iniziare il mio business nel mondo della moda ne ho parlato a lungo con il mio compagno. Ero preoccupata perché non sapevo se ce l’avrei fatta ma lui è stato fin da subito di totale supporto sia psicologico che economico».

Anche l’avvocato matrimonialista Donatella De Caria è d’accordo che la carriera di un coniuge può essere influenzata positivamente dall’altro. «Se il coniuge sostiene l’altro, la carriera di quello sostenuto può avere un beneficio anche sotto il profilo emotivo non soltanto economico. Basandomi sulla mia esperienza, più il rapporto di coppia è solido, meglio va la carriera».

Fondamentale è il supporto del partner su più fronti: «Se un coniuge riesce a sostenere l’altro nella gestione domestica della vita famigliare, per esempio, dando un aiuto con i figli, l’altro ha la possibilità di dedicarsi di più al lavoro». Una solida intesa di coppia è basilare per affrontare ostacoli e sfide: «Più la relazione coniugale è forte, maggiore è la possibilità di raggiungere buoni obiettivi, non solo sotto il profilo lavorativo ma anche personale».

L’avvocato De Caria evidenzia però che, dal punto di vista del raggiungimento della carriera, in Italia, c’è ancora differenza tra uomo e donna». «Rispetto a altri paesi europei, in Italia, l’uomo ha maggiori possibilità, anche per via della mentalità che c’è ancora».