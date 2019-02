Appia Antica, da regina viarum a via del degrado

«Flectere iam cupidum gressus, qua limite noto Appia longarum teritur regina viarum». («Ansioso di volgere i passi là dove, per un noto sentiero, si snoda l’Appia, regina delle lunghe vie», (Stazio I sec d.C). L’Appia Antica, che collegava Roma con Brindisi, era chiamata dai Romani regina viarum, la regina delle strade. Adesso di regale ha conservato ben poco, preda dell’abusivismo edilizio e dell’incuria. I lavori di costruzione iniziarono nel 312 a. C., nei secoli poi la strada più famosa al mondo è stata restaurata varie volte. Nei suoi 500 chilometri, tuttavia, si incontrano tratti che sono delle vere e proprie terre di nessuno,come la parte dell’Appia Antica che attraversa diversi comuni vicino Roma. Più precisamente si tratta di quella parte della Regina Viarum,che dall’imbocco del raccordo arriva a Ciampino e prosegue fino a Santa Maria delle Mole. In questa zona si concentrano diverse situazioni critiche. In primis c’è un problema di competenze: quei pochi chilometri di strada romana infatti sono divisi in tre Comuni. È territorio del comune di Roma la parte dell’Appia Antica che arriva fino all’imbocco con il Raccordo, proseguendo si giunge all’altezza di via di Fioranello davanti all’aeroporto e lì inizia la competenza del comune di Ciampino che si estende fino a via delle Capanne di Marino. Da qui si entra nel territorio di Santa Maria delle Mole, che invece è comune di Marino.

Un altro problema di questo tratto di strada, probabilmente conseguenza del primo, è che non è stato restaurato per mancanza di fondi. Lo spiega Rita Paris, direttrice del Parco Archeologico dell’Appia Antica da marzo del 2017 a dicembre scorso. «Si è curato con i fondi del Giubileo il tratto della strada che arriva fino al Gra. Nel periodo della mia direzione ho sollecitato più volte il Ministero sullo stato di degrado impressionante di quella zona. Mi sembrava opportuno che una parte dei fondi venisse destinata al restauro di questa parte di strada. In modo anche prioritario perché si sta parlando di uno dei tratti principali dell’Appia Antica».

Un tratto dell’Appia Antica ( foto di Federica Simone)

In questa zona ci sono monumenti che sono di importanza archeologica ma che sono quasi irraggiungibili, come il Mausoleo di Gallieno. «Quando facevamo gli interventi conservativi presso il Mausoleo avevamo dei problemi ad arrivarci, perché la strada è disastrata». Il mausoleo è un monumento romano costruito per la morte dell’imperatore Gallieno nel 268 d. C. Il monumento è stato sottoposto, prima nel 2003 e poi nel 2013, a interventi conservativi, perché rischiava di crollare. I lavori ancora non sono terminati e il monumento oggi non si trova nelle sue migliori condizioni. A disastrare la zona è anche l’assenza di pulizia, come denuncia il presidente di Legambiente Lazio, Roberto Scacchi. «Non solo l’area verde è devastata, ma il basolato, qualcosa che viene invidiato da tutto il mondo, è pieno di rifiuti. Tutte le settimane il circolo di Legambiente di Marino va a pulire quella parte di Appia Antica». C’è una diatriba su di chi sia il compito del monitoraggio. «L’Ente Parco ha competenza solo sulla biodiversità. I parchi regionali sono come quelli nazionali: devono difendere la biodiversità ed evitare la speculazione edilizia e l’abusivismo edilizio. Sulla pulizia, invece, non hanno nessuna competenza, perché è una funzione che spetta ai vigili urbani». Il degrado della zona si misura anche in termini di sicurezza, come segnala Rita Paris: «Lì c’è anche un problema di sicurezza, di prostituzione maschile e di taccheggio». Ed è proprio quel Mausoleo di Gallieno a essere teatro di un ingente giro di prostituzione maschile.

Mausoleo di Gallieno ( foto di Federica Simone)

Secondo alcune inchieste giornalistiche condotte da Repubblica è stato scoperto che all’ora di pranzo in quel punto si ritrovano molti uomini, che fanno quello che è definito il mestiere più antico del mondo, in questo caso declinato al maschile. Gli appuntamenti si prendono attraverso un’app, i clienti sono uomini in cerca di un diversivo durante la pausa pranzo. È talmente una prassi di quel luogo che una volta un operaio del Parco Archeologico è stato fermato dalla polizia, perché pensavano si stesse prostituendo.

Il nodo della questione sia per la prostituzione e la sporcizia sia per i rifiuti è la totale mancanza di controllo. Lo stesso vale per un altro annoso problema, che coinvolge tutta l’area dell’Appia Antica, ossia l’abusivismo edilizio. Sul territorio della strada romana sono sorte diverse costruzioni abusive, si tratta in totale di circa 500 metri cubi di abusivismo. La maggior parte di questi edifici sono ville, molte delle quali, oltre a essere abitazioni private, vengono utilizzate anche per ricevimenti di matrimonio, battesimo etc. Tra queste abitazioni illecite bisogna fare una distinzione. Quelle costruite fino al 1965 sono da considerare solamente in parte abusive. Godono, infatti, di una licenza edilizia, ma si sono ampliate più di quello che avrebbero potuto, per esempio realizzando piscine e terrazze che sono quindi da considerare abusive. Quelle ville, invece, costruite dal 1965 in poi sono da ritenere completamente abusive, perché in quell’anno fu approvato un piano regolatore in cui era stata posta la totale inedificabilità su tutto il territorio dell’Appia Antica, che tra l’altro gode del vincolo archeologico. Su molte di queste case pendono richieste di condono da parte dei proprietari. «Io non ho mai rilasciato un parere favorevole alle domande di condono, vanno rigettate. Nonostante io abbia speso vent’anni della mia vita dedicata all’80% ai condoni da rifiutare, non è cambiato nulla. È stata una battaglia tosta, serrata e che spero continui», aggiunge l’ex direttrice del Parco Archeologico. La responsabilità degli abusi edilizi, del loro monitoraggio e dell’eventuale demolizione è del Comune di appartenenza. Secondo il Testo Unico sull’Edilizia il dirigente dell’ufficio comunale deve presentare un’ingiunzione al proprietario dell’abuso in cui si ordina la demolizione. Il proprietario dell’immobile irregolare ha 90 giorni di tempo per provvedere alla demolizione. Se questa non avviene, il bene per legge passa gratuitamente al patrimonio comunale. L’opera acquisita infine deve essere demolita con un’ordinanza del dirigente comunale a spese dei responsabili dell’abuso. In caso del mancato pagamento da parte di quest’ultimo, il Comune può chiedere un’anticipazione al Fondo per le demolizioni delle opere abusive, istituito dalla Cassa Depositi e Prestiti. Il problema è che i Comuni non svolgono il loro compito e quindi le case abusive, dopo aver ricevuto l’ingiunzione, rimangono lì e continuano a essere di proprietà di chi ha compiuto l’illecito. Secondo il dossier di Legambiente “Abbatti l’abuso”, nella regione Lazio tra il 2004 e il 2018 sono state emesse 5.604 ordinanze di demolizione, ma appena 689 sono state quelle eseguite, ossia poco più del 12%. Una percentuale che si colloca addirittura al di sotto di quella nazionale: su scala nazionale, infatti, sempre nello stesso periodo, è stato buttato giù il 19,6% degli immobili che hanno ricevuto un’ingiunzione di demolizione. In via residuale, tuttavia, può intervenire il Prefetto del territorio di competenza, che ha il potere di far demolire gli abusi. Gli uffici comunali entro dicembre di ogni anno devono inviare all’ufficio del Prefetto un elenco di tutti gli immobili abusivi, colpiti da un’ingiunzione, ma che il Comune non ha provveduto a demolire. Legambiente ha ideato e scritto una proposta di legge per accelerare il processo di abbattimento degli edifici abusivi, che punta a rendere più efficace il ruolo del Prefetto. Secondo l’idea dell’Associazione la competenza delle demolizioni passerebbe dai Comuni ai Prefetti, che se ne assumerebbero la responsabilità in via esclusiva. Se il reo dell’illecito quindi non demolisce l’edificio abusivo entro 90 giorni, come è previsto dalla legge, l’onere dell’abbattimento passerebbe direttamente al Prefetto. Lo Stato dovrebbe anticipare le spese, prevedendo uno specifico capitolo di bilancio. In questo modo, secondo Legambiente, le pratiche di demolizione si velocizzerebbero e non invecchierebbero sulle scrivanie di qualche ufficio comunale. E quindi torneremo a riveder le stelle. O quanto meno riusciremmo a vedere un’Appia Antica, che somiglierebbe di più a come era una volta. La regina di tutte le vie.