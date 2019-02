«Squadra e tifosi gli unici a pagare», viaggio nel fallimento del Matera

Capitale europea della cultura per il 2019, ma senza una squadra di calcio, radiata lo scorso 14 febbraio dal campionato di Lega Pro: troppe quattro rinunce. Matera vive di paradossi così, mentre il comune celebra il suo anno di grazia, accogliendo turisti da ogni parte del mondo, i tifosi preparano i ricorsi per ottenere quantomeno il rimborso dell’abbonamento. Lo avevano sottoscritto in 1500, praticamente al buio, soltanto per passione, e adesso si ritrovano con un pugno di mosche. Stesso discorso per i calciatori, tutti svincolati nonostante i contratti: «Si parla e discute e molto, ma nessuno tiene in considerazione la nostra posizione – Dice l’ex allenatore Eduardo Imbimbo – L’ultima partita in panchina l’ho vissuta a dicembre contro la capolista Juve Stabia, a Castellamare. È andata malissimo, ma già si percepiva che l’aria non fosse buona. Purtroppo quando s’incappa in simili situazioni ad andarci di mezzo sono sempre la gente e i tesserati». Il problema è la scarsa tutela: «Io ho studiato trent’anni per svolgere la professione, sono stato a Coverciano e ora, malgrado un biennale, mi ritrovo disoccupato». Secondo il tecnico, il problema è alla radice: «I controlli dovrebbero essere effettuati in estate e, nel caso in cui si accertino le inadempienze o non sussistano i presupposti, impedire la partecipazione al torneo». Troppe le distanze tra Serie B e C: «Da un punto di vista sportivo le realtà sono vicinissime, eppure vincendo il campionato ti ritrovi in un mondo completamente diverso per strutture, risorse e organizzazione – continua Imbimbo – se vieni promosso e sei preparato puoi svoltare e sederti al tavolo delle grandi, in caso contrario rischi di bruciarti». La conversazione finisce con un interrogativo che cela al suo interno un’amara riflessione: «Se ti contattano, proponendoti un’offerta vantaggiosa che fai? Rifiuti per timore o accetti con il rischio di trovarti invischiato in simili vicende?

LA STORIA La questione, d’altronde, nasce da lontano, come conferma il giornalista de “Il Quotidiano del Sud”, Antonio Mutasci: «La gestione del vecchio presidente Saverio Columella era stata dispendiosa, erano state allestite formazioni di assoluto spessore. Fino alla passata stagione, tuttavia, non c’erano state penalizzazioni». Poi il meccanismo inizia a scricchiolare, con i -19 dello scorso campionato: «La squadra era comunque competitiva – prosegue Mutasci – si è salvata senza play–out e, al netto delle penalità, sarebbe giunta al quinto posto». Invece ci è arrivato il Cosenza ed è stato il trampolino per l’approdo in serie B.

Conservata la categoria, Columella, in estate, chiede aiuto ad altri imprenditori e da’ mandato all’avvocato Ripoli per trovare nuovi partner commerciali «Più volte, durante la presidenza, aveva chiesto una mano anche alla cittadinanza – continua Mutasci – non era soddisfatto del numero degli abbonamenti, pur avendo un costo popolare». Intanto giungono le vertenze: Angelo, Stendardo, Giovinco, Urso e Strambelli, calciatori importanti, messi fuori rosa e mai pagati: «Se non si saldano le spettanze, non ci si può iscrivere. Columella allora presenta ricorso, blocca l’esigibilità del credito e ottiene il via libera». Con la squadra ammessa in Lega Pro si concretizza il sospirato passaggio di proprietà e viene firmato il preliminare di vendita all’imprenditore Rosario Lamberti e alla società Lps (Leontino Pescatore Service). Il peggio pare alle spalle, ma non sarà così. Il giorno prima di concludere la trattativa, a Bari, Lps viene perquisita dalla guardia di finanza e il passaggio salta. Si ritorna a Columella, mentre all’orizzonte si palesano numerose cordate pronte a rilevare la squadra.

Con la nuova stagione alle porte, il 2 agosto, Nico Andrisani e l’avvocato Ripoli, finalmente, acquisiscono la società: «L’8 agosto si gioca il derby di Coppa Italia con il Potenza – dice Matusci – una formazione costruita in tutta fretta pareggia 1-1 e successivamente, pur tra mille difficoltà si esordisce in campionato». Il problema, però, sono sempre i soldi: Andrisani deve riallacciare con Lamberti e il 15 ottobre va in scena l’ennesimo passaggio di consegne. Il neo presidente paga le spettanze di ottobre ma a dicembre siamo punto e a capo: «L’ostacolo, a suo dire, sarebbero i conti pignorati – afferma Matusci – così ogni volta che viene effettuato un versamento questo è in automatico bloccato. Nemmeno il mercato porta in dote i rinforzi promessi. La Lega il 17 gennaio dichiara invalida la fideiussione presentata in estate da Columella e stoppa la campagna di rafforzamento». Dovrà essere sostituita o si verrà esclusi. La squadra il 20 dicembre sciopera, mentre a Reggio Calabria è costretta a giocare la formazione Beretti che perde 6-0. A Catania va in scena la prima rinuncia: ne seguiranno altre tre, infine la radiazione.

GIOVANILI: Diversa la questione delle giovanili: «Un accordofinalizzato a contenere le spesecon la società Matera Sport Academy, sotto la gestione di Nico Andrisani, ha esonerato il club dalla responsabilità per le formazioni Beretti, under 18 e under 15 – conferma Matusci – Il responsabile Piergiuseppe Sapio è in attesa dell’esito del ricorso che, se positivo, consentirebbe di proseguire i campionati». I precedenti di Modena e Parma farebbero, in tal senso, ben sperare.

POLITICA: Attualmente una matricola esiste e il solo tesserato è il materano Gianvito Plasmati: «La politica, purtroppo si è mossa tardi – conclude Matusci – l’idea sarebbe di ripartire l’anno prossimo dalla Serie D, acquistando un titolo. Pare che ci siano anche gli imprenditori pronti».