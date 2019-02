«I tempi sono così bui che anche un fiammifero acceca». Arriva a Roma l’installazione contro Salvini

L’ideatore è il collettivo Arte Resistente, nato ad Atri, in Abruzzo, e che con “Mediterraneo” vuole smuovere le coscienze assopite della gente come spiega uno dei membri Gianluigi Antonelli.

«Nell’indifferenza muore la nostra umanità. Nella paura annega la nostra solidarietà. Il nostro naufragar c’è dolce in questo mare?». Scritto in nero, su un pezzo di cartone marrone, parafrasando “L’infinito” di Giacomo Leopardi, si presenta così a Roma, nel quartiere Centocelle, l’installazione artistica “Mediterraneo” promossa dal collettivo “Arte resistente”, nato ad Atri in Abruzzo.

Mani aperte che chiedono aiuto, tese al cielo, si elevano dal grigio mare dell’asfalto a simboleggiare le numerose morti di immigrati clandestini nel Mediterraneo. Chiunque può realizzare queste mani, c’è perfino un video-tutorial su come assemblarle, ed è questa la chiave dietro il successo dell’installazione, realizzata con bottiglie di plastica, vecchi maglioni e un cartone. Un’idea semplice, che vuole coinvolgere tutti, nata dalla voglia di: «Comunicare senza dover usare troppe parole – come spiega Gianluigi Antonelli, uno dei membri di Arte Resistente – Per combattere slogan diretti e veloci come “prendeteli a casa vostra”, c’era bisogno di un qualcosa di altrettanto rapido ed ecco l’idea dietro “Mediterraneo”».

Come nasce quest’installazione?

Nasce da un’esigenza. Avevamo saputo che l’attuale ministro dell’interno e Vicepremier Matteo Salvini avrebbe tenuto un comizio ad Atri. Un evento incredibile, perché si sarebbe presentata una persona che fino a poco tempo fa aveva bistrattato l’Abruzzo. Eravamo coscienti che una protesta sarebbe stata sterile e non avrebbe sortito nessun risultato, quindi abbiamo provato ad immaginare qualcosa che, con poco sforzo, potesse avere una risonanza maggiore. Se ti presenti in diecimila, ma, alla fine, dell’evento ne parlano solo cinque, significa che qualcosa non ha funzionato. Se invece agisci in cinque e ne parlano diecimila, allora, vuole dire che hai raggiunto molte coscienze.

Per l’appunto, in quanti avete preso parte all’idea?

Eravamo in sei, e non è nemmeno un caso che sia successa ad Atri, una città molto sensibile all’arte. Siamo persone diverse e nessuno di noi ha una formazione legata a questo campo dell’arte. Ad esempio, Io e la mia compagna facciamo cinema, poi c’è chi fa fotografia, chi è infermiere o guardia giurata.

Come è andata la prima volta?

Quando abbiamo fatto la prima installazione ci siamo dati appuntamento all’alba. Il nostro unico scopo era di posizionare le mani, fare una foto, poi postarla su internet e magari girarla ai giornali locali. La nostra protesta doveva essere solo questa. Tuttavia, una volta tornati a casa, pronti a postare le foto sui nostri profili personali, ci siamo accorti che dei giornali erano già arrivati sul posto. Il tempo di prendere un caffè, fare 100 metri e qualcuno ci aveva già anticipati. Da lì in poi il tutto è diventato virale, hanno parlato di noi anche sulla CNN e, dunque, abbiamo creato una pagina del collettivo, proprio per chiedere alla gente di realizzare, anche loro, la stessa opera.

L’installazione è arrivata a Lecce, Pescara, Albano Laziale e tanti altri luoghi. Vi aspettavate un’adesione così grande?

È stata una cosa completamente inaspettata, ed è bello vedere come stia diventando un simbolo. In ogni città si crea un gruppo che non ha nulla a che vedere con noi. Addirittura da Nardò, in provincia di Lecce, gli organizzatori non ci hanno contattati per realizzare “Mediterraneo”. Quasi come se ognuno attingesse dalla stessa matrice, ma ogni volta che viene riproposta è qualcosa di diverso e originale.

L’idea è sbarcata anche a Roma, nel quartiere Centocelle.

Quella di Roma è particolarmente importante. In tutte le città, dopo poco, l’installazione è stata rimossa, invece nella città capitolina è rimasta intatta. Quando la mattina sono arrivati gli operatori dell’AMA, la società predisposta alla raccolta dei rifiuti, gli è stato spiegato dagli artisti romani cos’era e loro, con il massimo rispetto, non l’hanno toccata. Hanno pulito tutta la piazza lasciando le mani intatte e nel pomeriggio potevi vedere: i bambini che giocavano in mezzo all’opera, le persone che ci camminavano dentro e le nonne che spiegavano cosa significavano quelle mani al cielo. Inoltre ha importanza anche per il luogo in cui è stata realizzata “Mediterraneo”: la periferia di Centocelle. Uno dei quartieri più poveri della Capitale che dimostra come dove c’è povertà c’è ancora solidarietà, umanità e speranza

In futuro ci sono altri progetti?

Il collettivo per quanto fatto finisce qui, anche se ci sono proposte anche all’estero di fare altre installazioni. Ovvio è che continueremo, se ce ne dovesse essere bisogno, di sensibilizzare le persone verso un’umanità che sembra dimenticata e dovrebbe essere scontata. Il problema è che un’opera come questa 20 anni fa non avrebbe avuto nessun significato, ma oggi i tempi sono così bui che anche un fiammifero acceca. Prima tutta questa disumanità non c’era, ora sembra quasi accettata, significa che queste coscienze si sono assopite.