L’Italia del welfare «fai da te»

«L’Italia non è un buon posto per le madri lavoratrici. Si chiede loro di prendersi cura della famiglia, dei genitori anziani, della casa, di essere efficienti, performanti, di essere belle. Ma in cambio non le si riconosce nulla»: a sostenerlo è Serena Baldari, cofondatrice dell’Alveare, uno spazio di coworking che a Roma consente di lavorare in compagnia dei propri figli.

Una virtuosa eccezione in una regione, il Lazio, dove gli asili nido comunali non riescono a soddisfare il fabbisogno. «Ci dicono spesso che le donne sono più brave a scuola, all’università, registrano risultati migliori nei concorsi, ma tutto questo non ha nessun tipo di corrispondenza nel mondo del lavoro. Da qualche parte l’intoppo dovrà pur esserci» aggiunge.

L’Alveare sorge nel quartiere Centocelle con l’obiettivo di colmare un vuoto di welfare. 200 metri quadri di spazio dove sono molti i bambini non accettati dagli asili comunali. «Io e il mio compagno avevamo una situazione precaria, a livello abitativo e lavorativo. I suoi vent’anni di precariato universitario non gli consentono di essere riconosciuto come un genitore lavoratore, e questo non ci ha dato il punteggio per poter usufruire dell’asilo pubblico» racconta Giorgia, una mamma lavoratrice che ha deciso di affidarsi all’Alveare.

Il suo destino è comune a quello di molti altri genitori italiani, chiamati a mettere mano al portafogli per pagare gli asili privati, non sempre così economici. La storia di Giorgia racconta un sistema che prende in considerazione parametri obsoleti, in una società e in un mercato del lavoro dove la precarietà è diventata un tratto distintivo.

«Gli asili nido sono una buona risorsa ma dovrebbero essercene di più – ribadisce Serena Baldari – le uniche regioni dove più o meno c’è una parità tra la richiesta e l’offerta sono il Veneto e l’Emilia Romagna. Da Roma in giù praticamente non esistono asili pubblici, sono solo iniziative private». «Per i padri – aggiunge poi – dovrebbe essere più semplice accedere ai congedi. Un paio di giorni non lo mettono certo nelle condizioni di essere un aiuto concreto per la famiglia».

Secondo l’Istat, in Italia lavora solo una donna su due, il 25 per cento lascia la professione dopo la maternità, oppure è costretta ad un contratto part-time. Colpa di una cultura che declina la genitorialità soprattutto al femminile, ma anche della carenza di servizi per l’infanzia. Mentre in Germania lavora il 67 per cento delle donne, l’Italia si piazza penultima in Europa, fa peggio di noi soltanto la Grecia. Un triste primato che pesa anche sulla crescita. Secondo la Banca d’Italia, infatti, se lavorasse anche solo il 60 per cento delle donne, il PIL italiano registrerebbe un balzo in avanti di sette punti percentuali.

Alessia Mosca, europarlamentare ed autrice della legge omonima sulle quote rosa nei consigli di amministrazione, a Bruxelles lavora anche per combattere il divario di genere. «C’è una correlazione strettissima tra tasso di occupazione e natalità. Molti studi dimostrano che le donne lavoratrici sono quelle che fanno più figli, il che è controintuitivo perché si tende a pensare esattamente il contrario. Ma è importante ribadirlo in un paese come il nostro» sostiene l’Eurodeputata.

«Il salto in avanti – aggiunge – è però soprattutto sociale, altrimenti nessuna legge potrà cambiare lo stato delle cose. Una riunione alle 8 di sera non rispetta le necessità di una famiglia. Bisognerebbe ripartire da qui, incentivando il lavoro flessibile, i congedi, ma anzitutto un cambio culturale».

Il retaggio che ci portiamo sulle spalle ha fatto sì che la maternità diventasse un problema, piuttosto che un contributo alla società. Un vizio comune anche a molti datori di lavoro, che spesso tendono a considerare una madre lavoratrice poco disponibile, e quindi meno performante.

Insomma, sul piano del welfare, l’Italia rimane ancora ben lontana dagli standard del Continente. I nostri dirimpettai europei fanno molto meglio. Non è necessario guardare ai paesi scandinavi – lidi sistematicamente più virtuosi – ma semplicemente a Francia e Germania. Parigi, ad esempio, spende in politiche sociali oltre 11mila euro per abitante, contro gli 8mila italiani.