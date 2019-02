Calcutta vuole solo scomparire in un abbraccio con il suo pubblico

Le fascette oblunghe con la scritta “Evergreen”, il cordone verde a liquefare la smerigliatura stinta della stampa, sono il primo sintomo di un aggiotaggio simbolico. Calcutta sale, senza preambolo e con le fisime da intrattenitore di corte, sul palco del Palalottomatica, ma del suo live si è già potuto leggere l’antefatto: i pariolini che sciamano incontinenti sullo stradone a doppia corsia che circuisce l’ingresso della venue, le parole caduche della competizione indie in loop, il ristoro forzoso da “domenica delle salme”.

Indossa una giacca ginnica dal tessuto sintetico, scura ma dai risvolti catarifrangenti giallo e verde acqua, il new era dal verso cantautorale. Staziona sopra una tensostruttura d’ispirazione brutalista. Parte con “Ti ricordi/andavamo a passeggiare nei ricordi/come non ne ho visti più/E non è vero/che mai ti mancherà/il mio sguardo da lontano/e le luci di città”, il profilo della bruma soverchiante uno sfondo di benvenuto argentato e Claudio Bisio e Virginia Raffaele con fare indaffarato. Lo osservi, lo aggiri, ne prendi le misure, e a distanza di una cinquantina di metri, sotto a una sfera compunta di mensole intermittenti, Edoardo d’Erme ti appare filtrato dalla luce più naturale, quella che lo restituisce in tutta la sua compiutezza di artista che condivide un appartamento bolognese con altri studenti fuori sede. Un po’ avanspettacolo strapaesano, un po’ botellòn, un po’ intrattenimento da Royal Carribean (ma qui gli acrobati e le ballerine assunte a tempo determinato non fanno capolino, almeno).

Nell’arco delle due ore di esibizione ci sarà l’occasione di accogliere sullo schermo da milioni di led una distesa di rosso sanmarzano con al baricentro un cuore diafano, affettati misti di agrumi, una stilizzazione felpata del protagonista, l’evoluzione delle girandole in gonne di tulle. Una quota viene riservata all’agonismo (Calcutta gira intorno ad un tavolo da ping-pong alternandosi con un compagno), c’è un cameo di Fiorello a introdurre “Oroscopo” (lo accompagnerà Cosmo, che non si farà pregare due volte di presentarsi sul palco con un pezzo di antiquariato Adidas come abito di scena). Per il resto il filo segue il canovaccio classico dei tre album, la fiaccolata degli smartphone in alto con “Le Barche” (Ti prego andiamo a Peschiera del Garda a fare un bagno, non voglio allagare la tua mansarda per farmi un bagno), una “Arbre Magique” cucita sugli stessi quarti di “I Wanna Wish You a Merry Christmas”, prima di spegnersi sul rifiuto dell’encore (“mi scoccio a fingere di uscire e rientrare”, sottolinea Calcutta tradendo una ben costruita vena naif) con “Pesto”, il cui testo viene dispiegato sui cartoni della pizza, sulle insegne dei Doner Kebab e dei centri massaggi.

Tra una canzone e l’altra, muovendomi attraverso un parterre troppo poco denso per non suscitare aporia, guadagnando di volta in volta la strada per le toilettes fradicie, non ho potuto fare a meno di notare che se anche Calcutta non ce lo avessi di fronte, una sua replica era sempre a disposizione. Che fosse dettato dalla visiera del cappello, dalla particolare modellazione tricologica, o semplicemente dall’alternarsi di abiti slabbrati pescati dall’inventario dei costumi delle equipe d’animazione, era come se si lambiccasse in ognuno dei suoi seguaci, che avessero diciotto anni come trentuno.

E poi, quando pure ho compiuto gli sforzi necessari per allontanare le trame meno figurative, quando insomma mi sono concentrato sull’ascolto, la frustrazione mi si è avvampata. Cos’è rimasto del Mac DeMarco di Latina (del paragone ci assumiamo tutta l’eventuale responsabilità penale) nel frangiflutti di un’esibizione su scala così vasta? Poco, una prova frastornata (e frastornante). Il suono bislacco, elettrico e cadenzato della cameretta viene meno nelle arene come i palazzetti, le sfumature fanno registrare banda piatta, i riferimenti geografici restano latenti, e gli scompensi non vengono colmati dagli stessi effetti scenografici di un’efficace campagna di comunicazione su Youtube o su Instagram.

Nel momento esatto in cui Calcutta metteva piede sul palco del Palalottomatica era sicuro di rappresentare l’altra parte della barricata, il di qua rispetto alle logiche di una competizione che a 700 chilometri di distanza vedeva impegnati artisti dalla storia molto simile alla sua, vedi Motta. Levando al cielo la lacerante richiesta di “scomparire in un abbraccio” e consegnandosi all’apporto emotivo del suo pubblico, fatto anche di coppie avvolte nei fianchi che nel pieno svolgimento della relazione si dicono cose come “che cosa mi manchi a fare”, avrà realizzato che anche all’Ariston ci sarebbe stato qualcuno pronto a giurare sull’intelligenza di Pesaro come donna.