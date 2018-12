Serie A, bene Roma e Lazio. Crisi in casa Milan. Solo un pareggio per la Juve e Allegri s’infuria

La 18esima giornata di serie A vede un Massimiliano Allegri sfogarsi a fine partita. Lui che di solito è sempre pacato e moderato nelle parole. La delusione del tecnico non deriva solo dal 2-2 maturato allo stadio Atleti Azzurri d’Italia contro l’Atalanta. Non è un mistero che alcune decisioni arbitrali arrivate nel corso della gara non gli siano piaciute. A pesare sulla prova dei bianconeri i 40 minuti giocati in 10 uomini per l’espulsione di Bentancur. In conferenza stampa, Allegri si sfoga, ma non contro l’arbitro Banti, bensì contro le dichiarazioni fatte da alcuni presidenti di società calcistiche nei giorni scorsi. «Non ce l’ho con Banti, – ha dichiarato Allegri – mi girano molto le scatole per le parole pesanti di alcuni presidenti verso gli arbitri. Se non educhiamo noi i tifosi, in Italia non si cambierà mai.» Il tecnico bianconero allude all’episodio in cui presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis aveva commentato così a Radio Kiss Kiss la designazione di Mazzoleni per Inter-Napoli: “Mi preoccupa, con noi è sempre stato cattivo e non imparziale”.

Ad essere molto soddisfatto è invece Simone Inzaghi che vince il derby col fratello Filippo. La Lazio passa a Bologna 2-0 staccando il Milan nella corsa al quarto posto con 31 punti. I biancocelesti la sbloccano alla mezz’ora, Luis Alberto batte il corner, Luiz Felipe svetta di testa in area e sorprende Skorupski. Ci pensa poi Lulic a raddoppiare nel finale di gara su angolo battuto da Luiz Felipe.

Pregevole la prestazione dei ragazzi di Di Francesco. La Roma ritrova finalmente la chiave per la vittoria e sigla un bel 3 a 1 contro il Sassuolo. A decidere la sfida all’Olimpico i gol nel primo tempo di Perotti su rigore all’8′ e Schick al 24′. Nella ripresa la prima rete di Zaniolo in giallorosso al minuto 59. Nel finale il gol della bandiera di Babacar per il Sassuolo. In classifica la squadra capitolina sale a 27 punti superando gli emiliani fermi a 25.

Ancora crisi in casa Milan, quarta partita senza gol per i rossoneri, che dopo il ko casalingo contro la Fiorentina non vanno oltre lo 0-0 nella trasferta a Frosinone. Con la formazione sempre in emergenza, ultimo forfait quello di Suso, i rossoneri non brillano al Benito Stirpe. L’occasione più grande per la squadra di Gattuso il palo colpito da Castillejo nel primo tempo.

Battuta d’arresto per la Fiorentina al Franchi contro il Parma. I viola si allontanano dal treno Champions incappando in una sconfitta per 1-0. E’ Inglese allo scadere del primo tempo a firmare il successo dei ducali che non vincevano in campionato dal 25 novembre. La squadra di Pioli resta in 10 uomini al 65′ per l’espulsione di Vitor Hugo.

Ko del Genoa di Prandelli a Cagliari. Il Genoa di Prandelli deve capitolare nella difficile trasferta alla Sardegna Arena contro il Cagliari per 1-0. Isolani in vantaggio nel recupero della prima frazione grazie a un gran gol di Farias. In classifica il Cagliari si porta a 20 punti, uno in più del Genoa.

Sorride la Sampdoria che al Marassi trova la vittoria numero 7 in campionato superando 2-0 il Chievo. Si decide tutto nella ripresa, al 47esimo Quagliarella raccoglie un cross fuori area e supera Sorrentino. Al 60′ il raddoppio blucerchiato firmato da Ramirez. La squadra ligure sale a 29 punti, fanalino di coda il Chievo fermo a 5.

Nei due match delle 18:00, Spal – Udinese finisce a reti bianche, mentre il Torino batte l’Empoli per 3 a 0 con le reti di Nkoulou, De Silvestri e Iago Falque.