Roma alle prese coi rifiuti di Natale

I rifiuti da martedì scorso straripano dai cassonetti delle strade di Roma, mentre gli addobbi natalizi fanno da tappezzeria. La Rida Ambiente, azienda che gestisce l’impianto di TMB (Trattamento Meccanico Biologico) di Aprilia, e Lazioambiente, la partecipata della Regione proprietaria del termovalorizzatore di Colleferro e della discarica di Colle Fagiolara, hanno sottoscritto ieri il contratto che consentirà a Roma Capitale di spedire ad Aprilia 400 tonnellate di scarti che poi finiranno il loro ciclo a Colleferro. Ma i cittadini sono tutt’altro che fiduciosi. “Il furgone di rifornimenti ha avuto difficoltà a scaricare la merce perché da un lato e dall’altro la strada è invasa dalla spazzatura. Le buste intralciano anche la viabilità” ha dichiarato Marco, titolare di un minimarket a Roma Nord. “Ammesso che l’accordo con Aprilia risolva qualcosa per Natale e Santo Stefano, a Pasqua saremo messi peggio”.

Anche la signora Silvia, residente a Roma Est, non crede che il contratto di ieri sia risolutivo e si consola dicendo che “Se fosse successo a luglio saremmo scappati. E’ una fortuna che il freddo neutralizzi la puzza”. Il Tmb Salario, andato a fuoco una settimana fa – sul rogo è aperta un’inchiesta per disastro colposo – trattava, insieme ad altri 3 impianti, circa 800 tonnellate di rifiuti romani, quasi 1/5 della produzione giornaliera.

L’azienda di Aprilia, accogliendo 300 tonnellate in più rispetto alle 100 ordinarie, alleggerirà il carico del quadrante est della città, tamponando la crisi almeno fino al 30 aprile 2019, data di scadenza del contratto. I primi camion dovrebbero partire domani. Le quote restanti dovrebbero essere trattate dal Tmb della Viterbo Ambiente, da quello della Saf in provincia di Frosinone, da quelli di Malagrotta e dal tritovagliatore di Ostia. La discarica di Colleferro ha ripreso a essere operativa l’8 ottobre scorso, con una capacità residuale di circa 510.000 tonnellate, e chiuderà l’attività di conferimento il 31 dicembre 2019.

Per questo motivo sono state prese in considerazione soluzioni ulteriori rispetto a quelle a breve termine illustrate nella cabina di regia di domenica in Campidoglio. Per il prossimo anno l’assessore capitolino all’ambiente Pinuccia Montanari si è rivolta alla Regione Abruzzo per lo sblocco delle autorizzazioni di trasferimento dei rifiuti in Abruzzo. L’accordo vigente scadrà infatti il 31 dicembre. La sindaca di Torino ha offerto la propria disponibilità, pur non avendo poteri decisionali in materia. Il governatore del Piemonte Sergio Chiamparino, sulla possibilità che i rifiuti romani arrivino a Torino, ha dichiarato stamattina “Queste operazioni non avvengono via social, con un tweet o tramite delle dichiarazioni sui giornali, ci sono delle procedure ben precise. Se fanno una domanda ufficiale, valutiamo”. Anche i cittadini romani attendono una soluzione ufficiale e definitiva.