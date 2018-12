Ciclismo, Silvio Martinello: «Il 2019, l’anno di Vincenzo Nibali»

Silvio Martinello è stato grande interprete del ciclismo su pista: cinque volte campione del mondo e oro olimpico ad Atlanta nel 1996. Un palmares ricchissimo, equamente diviso fra i velodromi e la strada, dove ha conquistato tappe alla Vuelta e al Giro, indossando anche la maglia rosa. Un solo rimpianto: «Non avere tagliato per primo il traguardo in una frazione del Tour de France». Dal 2014 commenta le principali corse per la Rai e in esclusiva si è raccontato a Reporter Nuovo.

Partiamo dall’attualità. Vincenzo Nibali ha rilanciato: Giro e Tour per il 2019, all’età di 34 anni credi che la decisione sia avventata o lo squalo riuscirà ad essere competitivo su entrambi i fronti?

È la decisione più giusta, lo ribadisco da anni. Vincenzo è uno dei pochissimi che può pensare di vincere Giro e Tour nella stagione. Il 2019, sarà ancora di più il suo anno.

Da un campione assoluto a un’eterna promessa. Fabio Aru, nonostante le aspettative non riesce a fare il salto di qualità. Cosa gli manca? Gianni Moscon, al contrario, sembra in rampa di lancio: può essere lui il futuro del movimento per le grandi corse a tappe?

Per Fabio Aru dovrà essere l’anno della svolta. Non sono certo che il suo attuale team (Uae Emirates ndr) sia il migliore per lui. Ha privilegiato l’aspetto economico e ora non sarà semplice ritornare ai livelli passati. Moscon continuerà a crescere: bisognerà aspettare per capire se sarà in grado di raccogliere il testimone di Nibali. Mi sembra presto per avere certezze, ma senza dubbio è il nostro giovane di punta.

Non si vive di soli Grandi Giri. Viviani e Trentin: il 2019 può essere il loro anno, a partire dalla Milano – Sanremo?Sono due ragazzi che hanno già fatto cose egregie. Sono fiducioso, entrambi si confermeranno ad alti livelli.

Il ritiro del Team Sky a fine 2019 ha fatto rumore. Quanto perderà il ciclismo senza il colosso britannico? Credi, al contrario, che le corse possano guadagnarne in termini di imprevedibilità?Il movimento perde la squadra di riferimento: dal punto di vista tecnico e tattico potrebbe cambiare molto. In generale, ritengo sia un brutto segnale da interpretare nel senso di un profondo rinnovamento del ciclismo professionistico. Il Word Tour ha portato all’aumento esponenziale dei costi e creato enormi difficoltà. La sostenibilità economica sarà il punto cruciale da affrontare nei prossimi anni. Le istituzioni devono dare risposte veloci ed efficaci.

Esiste un modo per frenare l’emorragia degli sponsor?

Si, dare loro le certezze che attualmente non hanno.

Premesso che chi vince tende a stare antipatico, credi che sulla decisione del ritiro abbiano influito i continui sospetti: dal doping, ai motorini sotto la sella?

Non credo. Il team è formato da grandi professionisti in ogni settore e hanno sempre reagito nel modo più opportuno agli attacchi, più o meno legittimi che si sono trovati ad affrontare.

Lei ha vinto tante corse su strada e soprattutto in pista. Il ricordo a cui è più legato?

La medaglia d’oro ai Giochi di Atlanta. Anche le due tappe al Giro hanno un sapore particolare: nel 1991 a Castelfranco Veneto ero vicinissimo a casa, nel 1996 ad Atene ho indossato la Maglia Rosa.

Nel 2019, saranno vent’anni da Madonna di Campiglio, chi Marco Pantani per silvio Martinello?

Un grande campione, tanto grande quanto sfortunato. E quando parlo di sfortuna ci metto anche quella legata al fatto di non avere avuto al suo fianco le persone giuste nel momento del bisogno. Ricordo la passione immensa che trasmetteva alla gente.

Che consiglio darebbe ai direttori sportivi e ai team per rilanciare questo sport?

Ds e Team Manager non hanno bisogno di consigli. Ritengo, invece, che il ciclismo continui ad avere un grande potenziale, da gestire diversamente, soprattutto a livello dirigenziale. La passione è una gran bella cosa, tuttavia, servono competenza e professionalità e non sempre si riscontrano in chi ha responsabilità gestionali.

Cosa si augura per ciclismo italiano nel 2019?

Di tornare a vincere un grande Giro e il Mondiale.