“Siamo tutti migranti”: il calendario che veste i ragazzi africani con gli abiti dei nostri nonni

Coppola in testa e valigia di cartone: lo spago teneva insieme tanti sogni e pochi vestiti. Il viaggio della speranza, a inizio novecento, partiva dai porti della Sicilia e puntava a destinazioni remote. Stati Uniti, America Latina, Australia, le miniere di carbone in Belgio e Olanda: illusioni di un mondo migliore, ultimi tentativi per sfuggire alla miseria.

La modernità, invece, ha ribaltato le situazioni, trasformando l’Italia in terra d’approdo e luogo di sbarco. Nasce dalla necessità di rispolverare la memoria la mostra fotografica di Paolo Galletta, esposta in questi giorni al palazzo Mariani di Messina, diventata immediatamente un calendario: «Con l’associazione Anymore Onlus, abbiamo vestito i ragazzi dei centri d’accoglienza con gli abiti dei nostri nonni, indossati al momento di lasciare gli affetti per cercare fortuna altrove».

Un modo per riallacciare i fili con il passato: «L’idea nasce da lontano, inizialmente erano stati i ragazzi italiani del centro multiculturale Officina a posare per il set fotografico, all’interno della Campagna “Prima gli italiani”». Un nome particolare: «Volevamo rivedere lo slogan principale dell’ultimo periodo e trasformare il senso – prosegue Galletta – Giocare su quel motto per risvegliare i ricordi della nostra storia». La trovata è piaciuta subito: «Visto il risultato, mi ha contattato Giacomo Spignolo, presidente di Anymore e mi ha proposto di sostituire i nostri connazionali con gli immigrati ospitati nelle strutture di Messina e Barcellona Pozzo di Gotto».