Per Napoli e Inter addio sogni di gloria

Napoli e Inter non si qualificano per la fase a eliminazione diretta della Champions League. Ripartiranno entrambe dai sedicesimi di finale dell’Europa League, la seconda competizione europea per importanza.

Due storie simili e diverse, che sembravano poter portare a un comune lieto fine, dopo gironi giocati con coraggio al cospetto delle grandi squadre europee. E invece, il Napoli perde 1-0 ad Anfield Road ed esce per il calcolo della differenza reti generale, mentre l’Inter (1-1 con il PSV) esce per effetto del confronto con il Tottenham: ha segnato meno gol fuori casa rispetto agli inglesi nel confronto diretto. Beffe uguali e diverse.

Il Napoli si presentava con ottime possibilità di passare il turno, dopo aver battuto il Liverpool all’andata e aver pareggiato due volte con il Paris Saint-Germain. Sarebbe bastata anche una sconfitta con gol, 2-1, o 3-2, per esempio. Ma prima del 92′ la squadra di Ancelotti ha avuto una sola grande occasione, con Callejón che spara alto da un metro, sorpreso dal buco difensivo di Robertson. Il Napoli era esco in campo con piglio determinato, ma ben presto il ritmo forsennato dei Reds aveva avuto la meglio. La differenza alla fine l’hanno fatta i campioni. Salah, con un guizzo vincente e fortunato, e Alisson, al 92′ appunto, con un’uscita coraggiosa e altrettanto fortunata. Certo, entrambi si sono giovati dell’aiuto dei loro avversari. Mario Rui ha aperto la strada al gol decisivo dell’egiziano con una posizione difensiva sciagurata, e Milik, a un minuto dalla fischio finale, avrebbe potuto battere il portierone brasiliano (dopo un controllo in area, va detto, quasi miracoloso) con quel granello di lucidità in più che nei momenti decisivi soltanto pochissimi riescono a trovare.

Carlo Ancelotti non ha nascosto la delusione ma ha già rilanciato la sfida alla coppa minore, quell’Europa League che lui, vincitore tre volte della Champions League, non ha mai vinto.

Spalletti e l’Inter forse hanno più rimpianti: pareggiare in casa con il PSV Eindhoven è uno smacco che sarà smaltito a fatica. La tensione ha tradito i nerazzurri che hanno trovato presente all’appuntamento decisivo soltanto il solito Icardi. Troppo poco. Il Tottenham giocava a Barcellona, forse l’Inter ha sperato troppo in un risultato favorevole. Invece Lucas Moura ha pareggiato al Camp Nou a cinque minuti dalla fine, e l’Inter non aveva più la forza, innanzitutto mentale, per reagire.

La speranza per la seconda e la terza forza della Serie A è quella di rilanciarsi in una competizione che sembra alla portata, l’Europa League, che riprenderà a febbraio. Una speranza per entrambe, che si uniscono a Lazio e Milan, di sollevare un trofeo, visto che il dominio della Juventus in Italia sembra inattaccabile.