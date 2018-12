Perché le valutazioni dell’aria dell’Arpa dicono che è tutto ok

Sull’incendio che ha colpito questa mattina l’impianto di trattamento rifiuti Salario, abbiamo sentito il parere di Angelo Cecinato, dell’Istituto sull’Inquinamento Atmosferico del CNR.

Dalle prime valutazioni dell’Arpa Lazio effettuate dalle tre cabine di regia vicine all’impianto, i valori dell’inquinamento dell’aria non sono fuori norma. Eppure dalle immagini che vediamo il fumo nero continua a salire dallo stabilimento. Come è possibile che un incendio di queste dimensioni non abbia conseguenze, almeno immediate, sulla qualità dell’aria?

«La qualità dell’aria viene misurata su dei parametri ben definiti di sostanze, non tutte contaminanti. Le centraline, collocate in base a regolamenti nazionali ed europei, non sono concepite per episodi di inquinamento di breve durata, quindi non rilevano la misurazione di un elemento nell’immediato. Quello che vanno a vedere, invece, è la concentrazione di un inquinante per un certo periodo, che varia a seconda dell’elemento: può essere un’ora, un’intera giornata o anche un intero anno. Ad esempio nel caso specifico del Pm10 – le cosiddette polveri sottili – la concentrazione va vista come media giornaliera. Quello che va sottolineato è che tutta la legislazione, salvo casi eccezionali, mira a tutelare la popolazione dagli effetti a lungo termine. Quello che colpisce l’opinione pubblica in casi come quello a cui abbiamo assistito oggi, è invece il danno nell’immediato. C’è una discontinuità».

Quali potranno essere le conseguenze a lungo termine?

«Bisogna vedere prima di tutto l’intensità dell’incendio, quali sostanze e in che quantità sono state rilasciate nell’atmosfera. Mano a mano che le condizioni meteo si evolvono si vede l’estensione degli inquinanti. Le conseguenze sono più gravi quanto più è prolungata l’esposizione a sostanze dannose. Un episodio come l’incendio non provoca tumori in sé, ma se si è sottoposti ad un’esposizione a sostanze tossiche continua, tra l’altro favorita da episodi come questo, allora aumenta la possibilità che insorgano tumori.

E questo sembrerebbe il caso del Tmb Salario, dove effettivamente sussistono entrambi i fattori: c’è un’emissione continua di inquinanti proveniente da un impianto che da molti è considerato inquinato, e c’è un forte rilascio di più sostanze, tutte insieme, che però è molto ristretto nel tempo. Diciamo che gli effetti si vedranno a lungo andare, guardando ad elementi come la vita media di una persona e l’incidenza di tumori rispetto ad altre zone».