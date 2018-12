Padova, quel dilemma tra fede e immigrazione

Il Veneto è terra di campanilismo vero e di fede ostentata, con il buon padovano che la domenica mattina va a messa e il pomeriggio va alle urne a votare Lega. Un paradosso? Sì, secondo don Luca Favarin, prete di strada di Padova da sempre vicino agli ultimi, che nei giorni scorsi durante una messa ha posto una questione di coerenza, che ha ripetuto a ReporterNuovo: «I simboli religiosi devono diventare simboli di vita. Se nel presepe mettiamo il simbolo dell’accoglienza di ciò che è infinitamente straniero, come Dio, che non vedo e non tocco, non posso non farlo per le immagini straniere di Dio che sono nella nostra quotidianità». In altre parole, i migranti.

Don Favarin si riferisce in particolare al decreto sicurezza che, tra le altre cose, ridisegna gli Sprar – il Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati – che saranno dedicati solo ai minori non accompagnati e a chi è titolare di protezione internazionale. «È da un po’ di tempo – spiega il sacerdote – che dico ai cristiani che è molto facile, molto comodo, molto opportunista parlare di fratelli e sorelle in chiesa e quando si esce fare esattamente il contrario di quanto hanno professato tre minuti prima in chiesa».

Una questione di coerenza, prima di tutto: «Non mi aspettavo un caos tale per le statuette del presepio, ma si vede che è una questione essenziale traghettare i cristiani verso atteggiamenti meno esteriori ma più di contenuto e di sostanza».

Don Favarin non è nuovo a prese di posizione a favore dei migranti: già nel 2015 si era schierato apertamente contro l’allora sindaco leghista Massimo Bitonci (oggi sottosegretario al Mef). Da una parte la politica e la fiaccolata antiprofughi, dall’altra la chiesa «di strada» con la contromanifestazione «Padova accoglie». 250 partecipanti contro 2500.

Al 2016 risale un altro episodio della lotta tra curia di Padova e l’amministrazione leghista (caduta nell’ottobre successivo): Bitonci aveva mandato una decina di agenti a pattugliare l’ingresso delle cucine popolari, schedando a campione chi entrava e facendo desistere più di qualche utente. Il vescovo don Claudio Cipolla si era presentato alle cucine in «segno di solidarietà», perché «ne ha bisogno suor Lia (la organizzatrice, ndr) e ne hanno bisogno i poveri».

L’invito di don Favarin era a «fare le cose con un senso e un significato», tant’è che il prete per primo è rimasto stupito dell’eco avuto dalle sue affermazioni, che non sono altro che l’ultimo episodio dello scontro tra un certo tipo di chiesa e un certo tipo di politica, scontro che pare essere ricominciato.