L’impasse della manovra

Giuseppe Conte come l’Astolfo di Ariosto. Spetta infatti al premier il compito di andare sulla Luna a recuperare il senno smarrito di Orlando. Il Presidente del Consiglio, infatti, incontrerà oggi i due vicepremier Salvini e Di Maio per trattare sulla riduzione del deficit dal 2,4% al 2%, modifica chiesta a gran voce dall’UE e necessaria per scongiurare la procedura d’infrazione. Nel frattempo, il ministro dell’Economia Tria si è confrontato all’Eurogruppo con il vicepresidente della Commissione Europea Dombrovskis, che, tramite con metafora calcistica, ha ribadito la sua posizione: “Ora la palla è nel campo dell’Italia, aspettiamo i prossimi passi”. Più che di passi si dovrebbe parlare però di impasse. La manovra per ora non contiene le misure icona della propaganda gialloverde: reddito di cittadinanza e il superamento della legge Fornero con quota 100 . Anche il taglio delle pensioni d’oro non è menzionato nel pacchetto degli emendamenti presentati dalla maggioranza in Commissione Bilancio della Camera. Sono invece presenti nel testo la sterilizzazione delle clausole di salvaguardia e la creazione di un fondo di investimento da tre miliardi di euro. Al centro di grandi discussioni è l’emendamento che, in contraddizione con quanto promesso da Salvini, consentirà alla Regione Liguria di alzare le accise sulla benzina di 5 centesimi a litro. È inoltre prevista l’assunzione di quattromila presone nei centri per l’impiego. Cifra lontana dagli 8 mila assicurati da Di Maio. Fra le misure compaiono anche la diminuzione dei tempi biblici della sanità pubblica e il bonus di 1500 euro l’anno per gli asili nido.