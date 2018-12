Italia, il mondo ti guarda. Parla il professor Reichlin

L’accordo tra Stati Uniti e Cina, l’uscita del Qatar dall’open con le possibili ricadute sul prezzo del petrolio: sono notizie vicine all’Italia, ai nostri regali a Natale, alle nostre tasche, e avranno un impatto tangibile sull’economia reale. È quanto emerge da un colloquio con il professor Pietro Reichlin, docente di Macroeconomia e Politica economica alla Luiss Guido Carli con Reporter Nuovo. «L’Italia fa parte di un contesto mondiale interconnesso, e risente molto della congiuntura in quanto paese a vocazione esportatrice. Basti ricordare l’impatto che ha avuto sul pil italiano la devastante crisi del 2008», dice. «Viviamo una situazione di stallo della produzione industriale, e questo è connesso alla situazione di incertezza tra Usa e Cina». La guerra dei dazi ci riguarda dunque sì come italiani, ma anche come europei. «In questo momento gli interessi di Europa e Stati Uniti divergono. Gli Stati Uniti sono in disavanzo da decenni, mentre l’Europa esporta molto di più di quanto importa e avrebbe solo da guadagnare dall’incremento dei commerci con paesi in via di sviluppo, soprattutto per quanto riguarda i prodotti ad alto contenuto tecnologico, la carta vincente dell’Europa. Gli Usa si avvantaggiano solo in parte da questo modello di sviluppo: le politiche del presidente Trump mirano ad una protezione dell’industria made in Usa, problema che l’Europa economicamente avverte meno. La rinnovata tendenza al multilateralismo degli Stati Uniti mira a questo protezionismo». Con il Natale arriverà anche la tanto sospirata manovra. Viene da chiedersi allora se ci saranno cambiamenti dell’ultim’ora alla luce del cambiamento di scenario macroeconomico. «Credo che il governo sia in un vicolo cieco. L’Europa è molto attenta ai saldi della manovra di bilancio. Il nostro 2,4% è visto come una importante deviazione dal processo di convergenza e dal patto di stabilità, il governo dovrà ridurre il modello del disavanzo. L’elemento più importante è la composizione della manovra, che secondo molti analisti è stata impostata in contrasto con le prospettive di crescita del Paese. Punta molto su un aumento di spese che non hanno delle coperture certe, ma solo momentanee». I nodi della manovra, secondo il professor Reichlin, sono diversi: «la riforma pensionistica, visti i calcoli dell’Inps, può provocare un grosso buco di bilancio. Per il reddito di cittadinanza siamo molto incerti su quello che succederà ma potrebbe, se fatto male, generare un disincentivo al lavoro e un incentivo al sommerso. Questo, soprattutto per l’economia meridionale, potrebbe essere molto negativo. Mi pare tuttavia che il governo voglia uscire dal dilemma imponendo vincoli in modo che reddito di cittadinanza e “quota cento” risultino meno costosi di come si pensava all’inizio. Questo è pericoloso: quando generi aspettative nel tuo elettorato è difficile tornare indietro sulle promesse che hai fatto». Il peccato originale del governo Conte, insomma, sarebbe la presunzione di poter isolarsi dal resto del mondo. «Ho l’impressione che il governo non si stia preoccupando abbastanza dell’economia internazionale. Questo è un errore, perché l’economia italiana è molto legata a quella mondiale, soprattutto del Nord Europa. Se la Germania va male questo ci penalizza. È fondamentale una prospettiva di coordinamento tra i Pesi europei». Attenta Italia: il mondo ti guarda, e a Natale i nostri doni dipenderanno anche dai dazi delle grandi potenze.