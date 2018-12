Clima: inizia oggi a Katowice il vertice Onu per attuare l’accordo di Parigi

Da Parigi, teatro dell’accordo nel 2015 sul clima e oggi degli scontri dei gilet gialli contro l’aumento del prezzo del diesel per combattere l’inquinamento, a Katowice, città polacca della Slesia, terra di miniere e acciaierie. Lo sforzo Onu per combattere i cambiamenti climatici passa da queste due città. A Katowice, da oggi fino al 14 dicembre, migliaia di delegati di 194 paesi dovranno infatti approvare le linee guida, pur non vincolanti, con cui realizzare l’accordo di Parigi entro il dicembre 2020.

Entrato in vigore nel 2016 e sottoscritto da quasi duecento paesi – di cui un quarto produce oltre la metà delle emissioni di gas serra – l’accordo impegna i firmatari a contenere il riscaldamento globale entro 2 gradi dai livelli pre-industriali, e prevede verifiche quinquennali a partire dal 2023.

“Decarbonizzazione” è la parola chiave dell’accordo, da raggiungere anche attraverso un fondo monetario di 100 miliardi di dollari, da istituire entro il 2020, per aiutare i paesi più poveri a emanciparsi dall’utilizzo del carbone. E giusto oggi, la Banca mondiale ha, a sua volta, stanziato 200 miliardi di dollari per il quinquennio 2021-2025.

“Sono a Katowice, in Polonia, per la giornata inaugurale di Cop24. Lo stato di salute del pianeta ci impone il massimo sforzo. Faremo di tutto per innalzare l’ambizione dell’Italia e per trainare gli altri Paesi”ha commentato così, su Twitter, il ministro dell’Ambiente Sergio Costa, giunto in Polonia.

Reporter Nuovo ha chiesto un commento a Valeria Barbi, coordinatrice dei progetti europei sui temi del cambiamento climatico per Urban center Bologna, e docente dell’Ispi: a suo giudizio il vertice di Katowice è «Fondamentale, perché il 2018 è il limite fissato dai firmatari dell’accordo di Parigi per adottare un programma di attuazione degli impegni. Non dimentichiamo, poi, l’appello del report dell’IPCC pubblicato poco più di un mese fa, che spiega come se contenessimo l’aumento della temperatura entro 1.5°C, ben 420 milioni di persone potrebbero non essere colpite dagli impatti predetti dalla scienza».

Sul vertice pesa tuttavia lo squilibrio tra paesi industrializzati e paesi in via di sviluppo, accusati dai primi di non accettare un sistema di controllo delle azioni intraprese, mentre per i paesi in via di sviluppo i finanziamenti messi sul tavolo dai paesi più ricchi sono ancora insufficienti.

«L’accordo di Parigi ha definito la necessità di aumentare i finanziamenti per il clima. Tuttavia, continua a non essere chiaro come saranno reperite tali risorse e soprattutto da chi verranno stanziate anche se il fondo dovrebbe partire nel 2020. Da Parigi i passi avanti sono stati lenti e lo stesso processo è macchinoso e si scontra, come sempre accade con le questioni legate al clima, con i diversi tempi della politica e gli interessi economici» osserva Barbi.

Nonostante gli Stati Uniti non siano ancora formalmente usciti dall’accordo di Parigi, lo strappo si è già verificato dopo l’annuncio del presidente Trump e i finanziamenti sospesi da Washington minacciano l’intero protocollo.

«Ma gli Stati Uniti rimangono vincolati all’accordo fino al novembre del 2020 – sottolinea Valeria Barbi– data in cui potranno legalmente richiedere un ritiro. E a fronte del negazionismo di Trump, molti stati statunitensi, così come la comunità scientifica Usa, parte dei media e la società civile, si muovono in tutt’altro senso. Questo ha un peso da non sottovalutare, soprattutto quando corroborato da documenti, come il rapporto quadriennale stilato dalle 13 agenzie federali per l’Amministrazione americana, in cui si contraddice la presidenza, sostenendo che, se le emissioni di gas serra dovessero continuare a crescere, il costo annuo per l’economia americana sarà pari a circa 500 miliardi di dollari (pari a 2,5% del Pil)».

Dopo un breve periodo in cui è stata messa in ombra dall’amministrazione Obama, l’Unione europea torna dunque a ricoprire il ruolo di testa nella lotta al cambiamento climatico?

«La Commissione europea ha da poco pubblicato una roadmap secondo la quale, per raggiungere il target di zero emissioni nette di Co2 entro il 2050, dovrà investire in infrastrutture energetiche fino a 290 miliardi di euro in più all’anno rispetto agli attuali livelli» spiega Barbi «E questo, grazie anche al ruolo assegnato alle amministrazioni locale e all’idea che si possa e si debba agire in loco prima che a livello sovranazionale. L’Italia è invece al lavoro per l’approvazione del Piano Clima ed Energia che dovrà essere presentato dal Governo e messo in consultazione entro fino anno, nonché inviato all’UE entro la fine nel 2019».

Nonostante gli effetti, percepibili, del cambiamento climatico, il tema è ancora assente dall’opinione pubblica?

«Le scene di attivismo a cui abbiamo assistito negli ultimi anni, specialmente a partire dalla COP15, a Copenaghen, ma anche nelle varie marce per il clima, ci dovrebbero far capire che la gente inizia a porsi il problema del cambiamento climatico perché è entrato nelle nostre vite quotidiane. Parlo di eventi estremi, di migrazioni forzate, di specie che rischiano l’estinzione e ancora di malattie, una volta scomparse, che ora ritornano perché trasmesse da vettori che ora trovano un ambiente confortevole nel quale vivere e riprodursi. Credo proprio che le persone percepiscano l’urgenza del problema».