Vacanze estate 2018: le mete top degli italiani

Dove andranno in vacanza gli italiani quest’estate? Mare o montagna? Quanto spenderanno?

Nessuna nuova sorpresa: la meta più gettonata rimane il sud Italia, location che da anni è in cima alle preferenze. Il mare stravince sulla montagna, segno che il popolo italiano ama rilassarsi sulle spiagge e crogiolarsi al sole. Il motore di ricerca viaggi Momondo.itha realizzato un’indagine in 26 Paesi, inclusa l’Italia, e ha stilato la classifica delle mete top-choice.

Sono 38 milioni gli italiani che hanno in previsione una vacanza quest’estate e ben l’88% di questi sceglie di rimanere nel Bel Paese.

Le mete

“Analizzando i dati relativi alle mete emergenti a livello globale che attirano gli italiani, ovvero quelle che hanno riscontrato il maggior aumento di ricerche anno su anno – spiega Clizia L’Abbate, Head of markets per momondo.it – è significativo ritrovare nella top 5 ben tre destinazioni domestiche: spiccano, infatti, Lampedusa (+61%), Palermo (+38%) e Cagliari (+32%) rispettivamente in prima, terza e quarta posizione”. Ben il 71% dei viaggiatori tricolore aspetta l’estate per raggiungere le spiagge, la maggior parte per una vacanza di una settimana. Per questo, non sorprende vedere la Sicilia e la Sardegna spartirsi la vetta della classifica delle destinazioni più popolari per la prossima estate, rispettivamente con tre – Catania, Palermo e Lampedusa – e due città – Cagliari e Olbia – nella top 5. Divertimento assicurato per quelli che si recano in Spagna: Ibiza si attesta in sesta posizione e Barcellona settima.

Le altre mete emergenti in classifica confermano l’interesse per viaggi alla scoperta di nuove destinazioni e culture. Spiccano Zanzibar (+55%) in seconda posizione e Mosca (+27%) in quinta posizione, probabilmente trainata dalla passione degli italiani per il calcio visto i Mondiali in corso in Russia. Gli Stati Uniti continuano ad affascinare il popolo italiano con New York in testa alla classifica, Los Angeles al secondo posto e Miami che chiude la top 5. Anche Bangkok e Tokyo sono tra le ricerche più cliccate oltre i confini nazionali. I prezzi spaziano in questo caso fra i 604 euro per la Grande Mela agli 873 per la capitale nipponica.

Il budget

Per quanto riguarda il budget il 56% degli intervistati spiega che durante il corso dell’anno c’è la tendenza a risparmiare in vista delle ferie estive. Agosto è ancora il mese preferito per partire, fattore che determina come ogni anno un rialzo dei prezzi in questo periodo dell’anno. Il 60% dei vacanzieri alloggerà in case di proprietà, da parenti o amici, ma non mancano, come ovvio, hotel, B&B, villaggi e agriturismi a trainare il settore. Nel caso dell’agriturismo a fare da traino è l’ottimo rapporto tra prezzi e qualità. La particolarità è che gli italiani spendono di più per mangiare che per dormire; il 35% della spesa andrà proprio al cibo e alla tavola.

Secondo Federturismo Confindustria cresce la propensione alla spesa con un budget medio di 1.500 euro a vacanza. Al vertice delle preoccupazioni ci sono la comodità dell’alloggio, che scuote i sonni del 54% degli intervistati, mentre i servizi ritenuti fondamentali nell’organizzazione del soggiorno sono la colazione inclusa nel prezzo (73%), la possibilità di accedere gratuitamente alla rete Wi-Fi (57%) e la vicinanza alla spiaggia (46%). Consultando i listini prezzo, si evince che i prezzi per i voli per Catania, Palermo, Cagliari, Lampedusa e Olbia oscillano tra i 114 e i 296 euro a testa.

Il periodo

Per quanto riguarda il periodo di viaggio, ad agosto si prevede la maggior parte delle partenze (38%) con la prima settimana di agosto che risulta la più ambita: nella settimana del 4 agosto si concentra, infatti, il maggior numero di ricerche di voli verso Catania. Segue il mese di luglio con il 31% delle partenze; un dato significativo dell’estate 2018 è che le partenze di settembre (16%) superano nettamente quelle di giugno (10%). La durata media della vacanza è di 11,3 giorni, in aumento rispetto allo scorso anno.