Taglio dei vitalizi, oggi il provvedimento alla Camera

Il Ministro dello Sviluppo Econonomico Luigi Di Maio tenta la conquista di un suo spazio politico in un governo dove il capofila sembra più Matteo Salvini che Giuseppe Conte. Arriva oggi alla Camera il provvedimento che per molti anni è stato il cavallo di battaglia del Movimento cinque stelle: il taglio dei vitalizi. La delibera verrà presentata alla Camera dal presidente Roberto Fico, dopo il confronto avuto con il presidente dell’Inps Tito Boeri.

Un taglio netto – dal 50% all’82% – quello che la legge prevede per 1295 titolari. La sforbiciata più grande colpirà retroattivamente 11 persone, mentre per gli altri 786 sono previste riduzioni più contenute, tra il 20% e il 50%. Il vitalizio minimo sarà pari a 980 euro e a riceverlo saranno i deputati che hanno concluso una sola legisltura. Coloro che subiranno una decurtazione superiore al 50% riceveranno un assegno minimo di 1470 euro.

Una misura che, secondo alcune fonti della presidenza della Camera, dovrebbe consentire un risparmio di circa 40 milioni di euro. Se il provvedimento passerà così come concepito, il nuovo sistema calcolerà l’ammontare del vitalizio solo sulla base del sistema contributivo, escludendo così il criterio retributivo. Cominceranno oggi i primi emendamenti che sarà possibile proporre entro giovedi. Le delibera verrà votata tra il 9 e il 13 luglio e il testo entrerà in vigore il prossimo 1 novembre.

Una mossa che per il Movimento significa riportare all’attenzione i temi cari all’elettorato pentastellato in queste settimane dove la questione dei migranti ha monopolizzato l’agenda politica. La legge proposta da Roberto Fico arriva in un momento molto delicato, dopo che l’Istat ha pubblicato i dati sulla povertà del paese. Gli italiani che vivono sotto la soglia di povertà, ossia i cittadini che non riescono a comprare da mangiare, hanno raggiunto quota 5 milioni. I poveri realtivi, quelli che non riescono ad arrivare alla metà del mese, sono 9 milioni e 368 mila. E’ il dato più alto dal 2005, nonostante la ripresa economica cominciata nel 2015 che tuttavia sembra non averli coinvolti.

Una realtà definita “emergenza sociale” dallo stesso Luigi Di Maio, che punta ad un’accelerazione sul reddito di cittadinanza. Sul tema si è espressa anche la Corte dei Conti che lo ha definito un “diritto” per le fasce più deboli. Si tratta ora di trovare 15 miliardi di coperture, che potrebbero provenire dai fondi europei. Sebbene quelli del ciclo attuale siano terminati e quelli del ciclo futuro siano spendibili solo tra il 2022 e il 2023, dopo l’incontro con i suoi omologhi in Lussemburgo, Di Maio ha riferito di aver ottenuto un placet ufficioso. Tra le strategie del vicepremier, che ha accolto l’indicazione del suo consulente Pasquale Tridico, c’è l’ipotesi di provocare artificiosamente un innalzamento del Pil potenziale per ottenere i margini finanziari, garantendo l’iscrizione ai centri per l’impiego dei cosiddetti “scoraggiati”, ossia di coloro che hanno smesso di cercare lavoro.