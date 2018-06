Calenda suona il de profundis del Pd

Lo stesso giorno in cui lo storico e filologo Luciano Canfora – intervistato sul Fatto da Antonello Caporale – si augura l’«incenerimento» del Pd, con la base pronta a «liquidare lo stato maggiore», l’ex ministro dello Sviluppo Economico Carlo Calenda pubblica sul Foglio una lettera aperta al direttore Claudio Cerasa, una missiva che ha tutta l’aria di essere un vero e proprio manifesto politico: «Un’altra Italia è possibile».

Un Pd in crisi

Dopo la sconfitta alle elezioni del 4 marzo, il colpo di grazia in casa dem è arrivato ai ballottaggi di domenica scorsa, quando il centrosinistra ha vinto in tre dei 14 capoluoghi di provincia al voto, i 5 Stelle solo ad Avellino mentre il centrodestra ne ha conquistati ben 7. La parola d’ordine, condivisa da più di qualche corrente interna al Pd, ora parrebbe essere una sola: scioglimento. Unica voce contraria è quella del segretario reggente Maurizio Martina che vuole «cambiare le persone e le idee» senza «prescindere dal Pd».

Le amministrative hanno scombinato i piani: se prima si pensava di confermare Martina fino al 7 luglio e rimandare il congresso a fine 2019, dopo le Europee, ora a intonare il de profundis è il presidente del Lazio Nicola Zingaretti: «Un ciclo storico si è chiuso».

«La democrazia liberale è entrata in crisi»

In questo scenario confuso entra in gioco Carlo Calenda che, nella sua lettera al Foglio, non parla di se stesso. Nonostante l’assenza di verbi in prima persona, il manifesto dell’ex ministro pare la ovvia conseguenza dei retroscena e delle affermazioni delle ultime settimane: Calenda vuole creare un nuovo partito, un «fronte repubblicano», per contrastare «un Governo che è un incrocio tra sovranismo e fuga dalla realtà», in una «sfida» che si giocherà «da oggi al 2030», quando la innovazione tecnologica porterà alla «scomparsa del 20-25% dei lavori che esistono oggi».

Ora che «la democrazia liberale è entrata in crisi», c’è bisogno «di offrire uno strumento di mobilitazione ai cittadini che non sia solo una somma di partiti malandati e che abbia un programma che non si esaurisca, nel pur fondamentale obiettivo di salvare la Repubblica dal “sovranismo anarcoide” di Lega e M5S». E qui Calenda giocherebbe un ruolo fondamentale, dopo che il suo alter-ego Matteo Renzi sembra essersi – per ora – fatto da parte, visto che si prospetterebbe per lui un programma televisivo in cui l’ex premier racconta Firenze.

I 5 punti di Calenda

Il manifesto si articola in 5 propositi: la sicurezza economica e finanziaria, gli ammortizzatori sociali (tra cui il reddito di inclusione, versione light del reddito di cittadinanza pentastellato), gli investimenti nelle trasformazioni digitali, «promuovere l’interesse nazionale in Ue e nel mondo» e infine un «piano shock» contro l’analfabetismo funzionale, perché «è nostra ferma convinzione che una liberal democrazia non può convivere con l’attuale livello di cultura e conoscenza».

Se «la paura ha diritto di cittadinanza», il «compito della politica è rappresentare, anche e soprattutto, le attuali insicurezze dei cittadini». Ma, continua Calenda, «la competenza non può sostituire la rappresentanza come l’inesperienza non può essere confusa con la purezza». Ora che, «la Storia è prepotentemente tornata sulla scena del mondo occidentale», è necessaria un’«alleanza repubblicana che vada oltre gli attuali partiti e aggreghi i mondi della rappresentanza economica, sociale, della cultura, del terzo settore, delle professioni, dell’impegno civile».

Il Fronte Repubblicano

Il termine Front Républicain è stato coniato per indicare la coalizione elettorale di centrosinistra nata in Francia in occasione delle elezioni legislative del gennaio 1956, al fine di contrastare il Movimento Poujadista, formazione politica e sindacale nata Oltralpe per contrastare una presunta inefficacia della classe dirigente parlamentare. L’analogia, almeno agli occhi di Calenda, è evidente: 5 Stelle e Lega sarebbero i nuovi poujadisti.

Un «Partito di Renzi» al 4%

Un sondaggio commissionato dall’ex premier ha evidenziato come una nuova forza politica, a lui direttamente collegabile, avrebbe solo il 4% dei voti. Sarebbe un risultato a dir poco deludente che avrebbe spinto Renzi a farsi più attendista, prendendo tempo con la scusa del programma televisivo prodotto da Lucio Presta, agente – tra gli altri – di Roberto Benigni e Paolo Bonolis.

Questo sondaggio riguarda indirettamente anche Calenda, che vuole indubbiamente presentarsi come un’alternativa a Renzi e al suo eventuale partito. Se per l’ex premier non c’è spazio nella competizione politica, per l’ex ministro forse sì.