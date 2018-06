Migranti separati dai genitori – Trump: è caos

Bambini rinchiusi giorno e notte in gabbie metalliche. Tenuti sotto stretta sorveglianza da agenti armati in attesa di conoscere il proprio futuro. Unici beni ricevuti bottiglie d’acqua, coperte termiche e patatine. Questa la drammatica situazione denunciata da un gruppo di politici americani e da alcuni attivisti dell’Associated Press, che la scorsa domenica hanno visitato uno dei centri di detenzione per minori in Texas.

La pratica di separare i minorenni messicani dai propri genitori, secondo le stime, ha coinvolto solo nelle ultime sei settimane oltre 2000 minori. Come se non bastasse, sempre l’Associated Press, ha diffuso un audio dai toni drammatici in cui un piccolo bambino chiama il padre, mentre viene portato via dagli agenti. Il caso minorenni oltre ad aver fatto il giro del mondo, ha scatenato critiche e denunce nei confronti del presidente degli Stati Uniti da tutti gli angoli del pianeta. Amnesty International ha parlato di atto “molto crudele” e ha accusato gli USA di infliggere ai piccoli “sofferenze mentali gravi a scopi coercitivi”.

Il segretario generale Onu, Antonio Guterres, ha protestato ufficialmente per l’atteggiamento statunitense ricordando che i “bambini non devono essere traumatizzati dividendoli dai genitori” e che “l’unità della famiglia deve essere preservata”. Partendo da Melania Trump per finire alle ex first lady Laura Bush, Hillary Clinton e Michelle Obama sono arrivate aspre critiche verso la linea del presidente. E ieri a New Orleans decine di persone hanno manifestato all’esterno del Convention Center scandendo gli slogan “Liberare i bambini! Riunite le famiglie”.

In controtendenza il segretario della sicurezza USA, Kristjen Nielsen, ha difeso il presidente dicendo “Anche le amministrazioni Bush e Obama hanno separato le famiglie di immigrati”. Nel frattempo Trump corre ai ripari. Ieri ha aperto un nuovo fronte lanciando bordate contro l’Europa di Angela Merkel, rea di aver accolto milioni di clandestini che ne hanno distrutto l’economia, e ha giustificato l’azione voluta dal suo governo.

“Non vogliamo che quello che sta accadendo in Europa, accada da noi. Abbiamo le peggiori leggi al mondo sull’immigrazione” e ha concluso dicendo che i “I bambini sono usati da alcuni dei peggiori criminali sulla terra per entrare nel nostro paese”.

Mentre la partita sui minori messicani rimane aperta, i clandestini continuano ad arrivare sui confini e la situazione rimane grave.