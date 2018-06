Lavoro minorile, Mattarella: «Spezziamo le catene»

«Nel significato più profondo del diritto all’infanzia, i minori dovrebbero affrontare solo i problemi e le preoccupazioni proprie della loro età». Inizia così l’appello del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella in occasione della giornata mondiale contro lo sfruttamento del lavoro minorile. «Troppo spesso, nel mondo», prosegue Mattarella, «i minori di cui si sfrutta il lavoro sono impiegati in occupazioni pericolose o in condizioni lavorative non sicure. L’Europa e l’Italia non sono esenti da questi fenomeni». Il presidente della Repubblica , evocando come cause principali di questo fenomeno la fragilità e l’isolamento dei bambini, ha indicato la scuola come istituzione principe per la tutela dei diritti dell’infanzia. La giornata mondiale contro lo sfruttamento del lavoro minorile è stata istituita il 12 giugno del 2002 dall’International Labour Organization (ILO) al fine di sensibilizzare l’opinione pubblica e dei governi.

Secondo le stime dell’Unicef 150 milioni di bambini in tutto il mondo tra i 5 e i 14 anni sono coinvolti nel lavoro minorile, che è al tempo stesso causa e conseguenza della povertà e compromette l’istruzione e la sicurezza dei più giovani. I dati più recenti a livello globale parlano di una diminuzione in tutto il mondo del fenomeno, tuttavia i progressi sono più limitati nell’Africa Subsahariana, dove si segnala un peggioramento, con un bambino su 4 coinvolto nel lavoro minorile (la percentuale più alta al mondo), rispetto ad 1 su 8 in Asia e nella regione del Pacifico, 1 su 10 in America Latina e nei Caraibi.