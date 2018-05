Salvimaio val bene un governo. Alla fine di un weekend di incontri continui fra Luigi Di Maio e Matteo Salvini, Lega e M5S hanno raggiunto una tregua sul contratto per l’esecutivo. La pentastellata Laura Castelli conferma: «Non ci sono temi dove non c’è accordo», manca solo il presidente del Consiglio ed è una decisione – confermano dal Carroccio – che spetta direttamente ai due leader. Ma il nome non c’è: Di Maio, appena uscito dal Quirinale, spiega che serve ancora tempo e nel frattempo né lui né Salvini intendono fare nomi, probabilmente per evitare di «bruciare» possibili candidati.

Il colloquio con Mattarella

Alle 16:30 di oggi il capo politico del M5S è andato a colloquio con il Capo dello Stato, un incontro che è durato quasi un’ora, in cui i pentastellati hanno «aggiornato Mattarella su come stiano avanzando le varie interlocuzioni fra M5S e Lega su quello che è il contratto di governo», di un esecutivo che – forse è l’unica certezza di Di Maio – «durerà 5 anni». Quando l’accordo sarà ultimato, continua il capo politico pentastellato, «lo sottoporremo ai nostri iscritti con un voto online che sarà chiamato a decidere se far partire questo governo con questo contratto o no». Alle 18 è atteso al Quirinale Matteo Salvini.

Una domenica di fuoco

«Siamo pronti a riferire». Ieri sera Luigi Di Maio ha chiamato il Quirinale: M5S e Lega sono pronti a esporre il contratto di governo al Capo dello Stato, sul premier ancora non è dato sapere. «Un nome o una rosa di nomi? Non è che portiamo una squadra di calcio», ha ironizzato Matteo Salvini. E Di Maio conferma: «Sarà un politico, mai un tecnico».

La giornata è iniziata alle 11:30 al Pirellone, a Milano: le delegazioni delle due forze politiche si sono trovate nella sede della Regione Lombardia per mettere sul tavolo diktat irremovibili e punti di compromesso.

Sapelli, i drammi di un economista

Non si sa ancora chi sarà il potenziale presidente del Consiglio proposto da M5S e Lega, ma si sa con certezza chi non sarà: Giulio Sapelli. L’economista 71enne, intervistato lo scorso settembre dal sito Vita, aveva paragonato i 5 Stelle all’Afd, il partito di estrema destra tedesco: «Mi sembra, da questo punto di vista, che la situazione sia molto più preoccupante in Italia con il M5S. La Germania è vaccinata e ha gli anticorpi. Noi no», e poi aveva parlato del Dna «di matrice neonazista» di Beppe Grillo.

Nonostante questo, e nonostante il fatto che volesse come ministro del Tesoro Domenico Siniscalco (che aveva ricoperto quella carica in uno dei governi Berlusconi), Sapelli giurava di essere stato contattato sia dal M5S che dalla Lega, ma la sua favola da premier è durata poco, finché un portavoce dei 5 Stelle non ha dichiarato all’Ansa: «Non è il nome che porteremo al Quirinale».