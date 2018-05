Niente panini tra le calli di Venezia. Dopo i varchi e i tornelli ecco in arrivo altre limitazioni nella città veneta per gestire il turismo. L’alto afflusso nella laguna, infatti, continua a rivelarsi un problema. A farne le spese anche i negozianti, in particolar modo le attività specializzate nella vendita del cibo da passeggio. La Giunta comunale veneziana ha lavorato al progetto del sindaco Luigi Brugnaro per porre un freno, di almeno tre anni, ai danni causati dai pic nic improvvisati sulle scalinate delle chiese e nelle piazze. L’obiettivo è quello di migliorare il decoro urbano di una città colma di turisti in ogni periodo dell’anno. Stop, quindi, alle nuove aperture (eccetto per le gelaterie), e nuove norme da rispettare per i locali, come l’obbligo della pulizia del suolo pubblico. Inoltre, bisognerà rispettare standard sulla misura degli spazi, altezza dei negozi e presenza dei servizi igienici all’interno dei locali. Le limitazioni, che colpiranno soprattutto i venditori di kebab, pizza al taglio e pasta al sugo, riguarderanno, una volta a regime, la sola città storica e le isole di Murano e Burano, ovvero le aree con maggiore afflusso di turisti. Ora la palla passa alla Regione Veneto che avrà il compito di bilanciare le esigenze della città con quelle dei commercianti.