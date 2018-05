Nicole Minetti come Marco Cappato con dj Fabo, perché «ha aiutato le ragazze di Arcore ad autodeterminarsi». Sono le parole dell’avvocato dell’ex consigliera della Regione Lombardia al processo d’appello Ruby bis in cui è imputata l’ex starlette insieme a Emilio Fede. La Corte li ha condannati a 2 anni e 10 mesi di carcere per favoreggiamento della prostituzione per le «cene eleganti» ad Arcore, a casa di Berlusconi.

Il processo

La sentenza arriva dopo l’annullamento deciso dalla Cassazione il 22 settembre 2015 per un «vuoto motivazionale grave» nella (prima) condanna in secondo grado a quattro anni e 10 mesi per Emilio Fede e tre anni per Nicole Minetti. Le difese degli imputati avevano presentato anche una questione di illegittimità costituzionale del reato di favoreggiamento della prostituzione derivante dalla legge Merlin.

Mancavano, secondo la Cassazione, fatti concreti riguardanti le singole ragazze che sarebbero state indotte a prostituirsi, nonostante «la meticolosità con la quale (la Corte d’Appello, ndr) si è soffermata sui concetti generali in tema di prostituzione, induzione e favoreggiamento».

Le accuse

L’ex direttore del Tg4 era accusato di aver partecipato all’organizzazione delle cene ad Arcore nel 2010 e di aver portato alle feste alcune ragazze (Ambra Battilana, Chiara Danese e Imane Fadil) che poi non avevano voluto partecipare al bunga bunga. Nicole Minetti, invece, avrebbe avuto un ruolo nella preparazione delle feste e nella «gestione» delle ragazze. Il sostituto procuratore generale Daniela Meliota ha parlato di un «sistema prostitutivo» con sede ad Arcore, sistema che ha portato a due processi distinti: il Ruby Uno, con Berlusconi accusato di prostituzione minorile per aver pagato per fare sesso con Karima El Mahroug alias Ruby, fantomatica nipote di Mubarak, e questo, che invece riguarda chi organizzava il bunga bunga ad Arcore.

La riduzione della pena

In attesa che le motivazioni vengano depositate (entro 90 giorni), si può dedurre soltanto che la riduzione delle pene sia collegata al fatto che gli imputati siano stati ritenuti colpevoli solo di parte dei reati contestati. Raissa Skorchina, per esempio, come altre ragazze, era arrivata dall’«utilizzatore finale» ad Arcore autonomamente, senza la «mediazione» di Fede e della Minetti.

La difesa della Minetti

«Non si comprende come possa essere criminologicamente rilevante aiutare qualcuno nell’esercizio libero della prostituzione, in una società che si è evoluta rispetto alla prostituzione degli anni Quaranta a cui si riferisce la legge Merlin. All’epoca non c’erano le escort che oggi si offrono liberamente», ha detto la difesa di Nicole Minetti, rifacendosi all’ordinanza della Corte d’Appello di Bari che, a proposito delle prostitute portate da Gianpaolo Tarantini ad Arcore, ha mandato gli atti alla Corte costituzionale a proposito della legge Merlin.

La Minetti, ex showgirl ed ex igienista dentale di Berlusconi, secondo i suoi difensori «occupandosi delle bollette e delle case delle ragazze, non ha favorito la prostituzione, ma ha favorito l’allora premier, gli ha fatto solo una cortesia».

Il ruolo di Berlusconi

L’ex premier è stato assolto dalle accuse di prostituzione minorile e concussione, ma rimane coinvolto nel processo Ruby ter con l’accusa di aver corrotto i presenti alle «cene eleganti» inducendoli a testimoniare il falso. Insieme a lui sono state rinviate a giudizio quattro delle olgettine, accusate di corruzione in atti giudiziari. Il Ruby ter inizierà il 9 maggio.