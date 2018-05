Un governo neutrale da mettere in piedi nei prossimi giorni oppure nuove elezioni tra l’estate e l’autunno. L’alternativa formulata nel pomeriggio di ieri dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha messo la parola fine alla terza giornata di consultazioni politiche, l’ennesimo nulla di fatto di una legislatura che sembra destinata a non emettere mai il suo primo vagito di vita.

Dopo la conferma delle indisponibilità incrociate da parte di centrodestra, M5S e PD a formare una maggioranza in grado di governare il Paese, il capo dello Stato ha stabilito un punto fermo. «È doveroso dar vita ad un nuovo governo. Non si può attendere». Un impasse in cui non è possibile continuare a trattenere Paolo Gentiloni in veste di supplente, in quanto, come specifica Mattarella, la maggioranza parlamentare rappresentata dal presidente del Consiglio uscente non esiste più.

Il ragionamento di Mattarella sembra procedere per esclusione e finisce rapidamente per convergere su una conclusione netta e dall’eco inesorabile: «Scelgano i partiti: o un governo che stia in carica non oltre la fine dell’anno oppure nuove elezioni subito: nel mese di luglio ovvero in autunno».

Più nel dettaglio, la prima possibilità si concretizzerebbe nella messa in piedi di un esecutivo privo di un colore politico, di servizio e a tempo, con scadenza fisiologica al 31 dicembre ma programmato per farsi sostituire immediatamente da un governo connotato politicamente se nei prossimi mesi una maggioranza parlamentare prendesse forma. Il compito: portare a casa la legge di bilancio e non lasciare senza un interlocutore italiano gli appuntamenti internazionali già in programma per il futuro. Per guidarlo, il Quirinale cercherà di individuare una personalità neutrale a cui assegnare l’incarico entro giovedì, che Mattarella vuole sia affiancata da una squadra di ministri accomunati dalla rinuncia alla candidatura alle prossime elezioni. Per adesso nessun nome, anche se circolano indiscrezioni su una ricerca focalizzata in particolare sul versante femminile nelle file dei ministri, ma anche nel mondo delle professioni e della scienza.

Nel caso in cui le camere negassero la fiducia, l’unico percorso praticabile rimarrebbe il ritorno alle urne. Il capo dello Stato ha parlato di luglio o dell’autunno, non indicando una preferenza per l’una o l’altra finestra temporale ma limitandosi ad elencarne vantaggi e svantaggi. Sull’ipotesi di un voto estivo, la data che si mormora nei corridoi parlamentari è quella del 22 luglio: elevatissimo il rischio astensionismo e un costo stimato che si aggira introno ai 350 milioni di euro.

Una chiamata alla responsabilità a cui le forze politiche in campo hanno dato risposte facilmente prevedibili. Il centrodestra si presenta di nuovo spaccato. Da una parte Matteo Salvini e Giorgia Meloni invocano nuove elezioni al più presto: per perdere meno tempo possibile, l’8 luglio è la data giusta secondo Salvini. Dall’altra, Forza Italia che si smarca attraverso le parole di Maria Stella Gelmini: «Riteniamo che il voto in estate non garantisca una adeguata partecipazione».

Dal canto suo, Luigi Di Maio punta prima il dito contro la Lega, colpevole di non aver abbandonato la zavorra Berlusconi e responsabile del bis di elezioni. Poi però si accoda all’appello sull’urgenza delle elezioni, meglio se a luglio: «Si chiama governo neutrale, è sempre un governo tecnico. Il voto è l’unica strada».