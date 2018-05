Crisi di governo

61 giorni passati dal voto del 4 marzo, 2 giri di consultazioni conclusi con un nulla di fatto e un terzo in arrivo a partire da lunedì: la crisi di governo italiana appare sempre più senza fine. Sebbene lo stallo non sia ancora paragonabile ad altri illustri precedenti storici della politica nostrana – basti pensare ai 127 giorni trascorsi per scegliere un esecutivo dopo il governo Dini nel 1996 o ai 126 serviti dopo il quinto mandato di Andreotti nel lontano 1979 – la situazione istituzionale del nostro paese rimane instabile e l’ipotesi di un parossismo politico alle porte si fa sempre più concreta. Con tutti i partiti fermi sulle proprie posizioni ante-voto e con tutte le vie percorribili per passare l’impasse già battute e abbandonate, il Quirinale rimane l’unico regista dell’attuale momento parlamentare. Dopo aver escluso la formazione di un governo a guida Di Maio con appoggio di Lega e Centro-Destra (ma senza Berlusconi) e quello programmatico formato da Movimento 5 stelle e PD, Sergio Mattarella – dopo essersi ritrovato con un pugno di mosche in mano – richiama i parlamentari all’ordine e suona la fine della ricreazione. Lunedì tutti dal Capo dello Stato per un nuovo giro di consultazioni che almeno nelle intenzioni della prima carica della Repubblica dovrebbero rivelarsi risolutive.

Le intenzioni dei partiti

Ma quali sono le intenzioni dei partiti? Il Movimento di Di Maio vuole tornare al voto e ha già chiuso la porta ufficialmente a qualsiasi tipo di governo (che sia di scopo, “del presidente” o una grande ammucchiata di tutte le forze politiche, poco importa). Il centro-destra – con Matteo Salvini più carico che mai – vorrebbe ottenere dal Presidente della Repubblica un incarico esplorativo e cercare il sostegno direttamente in parlamento con una conta a cui nessun senatore o deputato resti escluso. Il Partito Democratico, dopo la direzione flash di ieri, ha detto chiaramente che non darà mai la fiducia a un governo guidato dal leader pentastellato ma mantiene una porta aperta ai grillini ma non alla destra. E allora quali sono le basi di quella che a tutti gli effetti sembra un’impresa impossibile? Probabilmente solo una: la ferma volontà dell’inquilino del Quirinale di gettare acqua sul fuoco e ridare al paese un esecutivo, che ritocchi la legge elettorale, voti alcune riforme finanziarie per rispondere alle richieste europee e che riporti tra qualche mese al voto.

Il Clima e le dichiarazioni

Mentre il successore di Giorgio Napolitano si prepara all’incontro con i delegati delle forze parlamentari, fuori da Montecitorio i diretti interessati con le loro parole testimoniano il clima in cui dovrebbe nascere un’intesa dalla difficile gestazione. Il capogruppo al Senato del M5S, Danilo Toninelli, detta la linea e boccia sul nascere l’intervento del capo dello Stato: «Questi governi tecnici, di tregua, di transizione, del presidente sono fatti per tirare a campare, preferisco andare a votare». Il neo eletto presidente del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fredriga, sempre nella mattina di oggi ha sottolineato la volontà del proprio segretario di farsi carico del futuro del paese: «Salvini si è detto disponibile a prendersi il rischio di fare un governo, mette in gioco sé stesso per dare un governo al Paese». Il berlusconiano e presidente della regione Liguria, Giovanni Toti, tira per la giacca Di Maio e avverte: «Chi dice ‘si vada a votare domani’, come ha fatto Di Maio, sta dicendo ulteriori menzogne agli italiani, che già sono provati come pazienza, perché è ovvio che bisogna fare il Def, una legge di bilancio e mancano diversi miliardi di euro». Il Partito Democratico compatto e in maniera unanime, tramite le parole del vicepresidente della camera Ettore Rosato, ribadisce la propria disponibilità solo a un governo di tregua mettendo dei paletti fondamentali: «No a Di Maio e Salvini premier. Un governo di tregua avrebbe il nostro sostegno. Gentiloni ha tutte le carte in regola per essere un rappresentante del Pd come possibile Premier».