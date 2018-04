Molise, l’Ohio italiano ha scelto il suo nuovo governatore: il commercialista sessantenne Donato Toma, candidato della coalizione di centrodestra. Si è concluso lo spoglio delle 394 sezioni, 331mila molisani sono stati chiamati alle urne. I dati ufficiali: primo il candidato della coalizione di centrodestra con il 43,46%, secondo il candidato del Movimento Cinque Stelle, Andrea Greco, con il 38,5% e terzo il candidato della coalizione di centrosinistra, Carlo Veneziale, con il 17,1%.

Successo per Forza Italia, primo partito della coalizione che arriva al 9,4%. Male per la Lega, che con il 8,28% si attesta come terzo partito del centrodestra. Bene, ma non benissimo il Movimento cinque stelle che arriva secondo. Male per il Pd che ha ottenuto solo il 9% e perde un’altra regione: infatti il presidente uscente del Molise, Paola Frattura, è del partito democratico. E ottiene meno voti rispetto alle politiche dove aveva ottenuto il 15%.

C’è un altro risultato di queste elezioni, che rappresenta una sconfitta anche per i vincitori: il calo dell’affluenza. Nella notte di Campobasso l’affluenza si è fermata al 52,16 %. Bassa se si paragona con quella delle regionali del 2013 che è stata del 61,6%. Bassissima, se la si confronta con quella delle scorse politiche che è stata del 71,6%.

Le elezioni molisane sono state guardate con interesse da tutta Italia, considerate come uno specchio della volontà nazionale in attesa che si formi il nuovo governo. Sia Giorgia Meloni, leader di Fratelli d’Italia e sia Matteo Salvini, segretario della Lega, hanno subito rivendicato questo risultato come un’indicazione chiara per il Presidente Sergio Mattarella. A loro avviso, i dati delle elezioni di una piccola regione come il Molise rappresenterebbero la volontà degli italiani che vorrebbero un governo guidato dal centrodestra. Arrivano anche le prime dichiarazioni dei Cinque Stelle che si dicono soddisfatti del risultato: secondo la loro interpretazione del voto il Movimento si confermerebbe la prima forza politica della Regione. Il partito democratico ammette la sconfitta. Il candidato Veneziale in sala stampa, senza giri di parole e senza cercare scuse, dichiara di aver perso. Il deputato Pd e vicepresidente della Camera, Ettore Rosato, ha dichiarato che il risultato ottenuto è un bruttissimo risultato.

Il prossimo 28 aprile sarà il Friuli Venezia Giulia a scegliere il suo nuovo governatore. Alle scorse elezioni politiche il centrodestra aveva ottenuto il 42,96%, i Cinque Stelle il 24,56% e il centrosinistra il 23,05%. Altre regionali attese con trepidazione per vedere se la Regione in questione confermerà il quadro politico del 4 marzo o ribalterà la situazione, come è successo in Molise.