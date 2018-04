Salvini e Di Maio divisi anche sulla Siria

«Nessun progresso». Le parole severe che il Capo dello Stato Sergio Mattarella ha usato venerdì per descrivere l’impasse politica non sono servite, prevedibilmente, ad accelerare il processo di incastro auspicato da giorni. Di Maio e Salvini risultano ancora distanti e concentrati sul proprio consenso alle Regionali di 22 e 29 aprile. Salvini ieri in Molise ha dichiarato: «È chiaro che se in Molise e in Friuli (in cui è favorito il leghista Massimiliano Fedriga) verrà premiata la forza e la chiarezza delle battaglie della Lega, nell’arco di 15 giorni chi deve capire capirà e ci sarà un governo». L’invito ad attendere, oltre a scoraggiare la possibilità del mandato esplorativo alla Presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati, ha generato il botta e risposta tra il segretario leghista e Luigi Di Maio, che ha dettato a Salvini quella che sembra una scadenza: «Per aspettare i suoi comodi non dovremmo avere un governo prima del 15 maggio? Ho proposto un accordo su due forni, ma aspetto ancora qualche giorno e poi uno dei due forni si chiude». Salvini, con la stessa verve metaforica, ha risposto: «Se Di Maio vuole il forno di Renzi si accomodi».

Anche da Gentiloni arriva la critica alla condotta dilatoria di Salvini: «Imbarazzante legare il voto regionale in Friuli al governo». Non a caso, Di Maio torna a rivolgersi al Pd tutto, senza alimentare divisioni interne, nonostante la percorribilità di un’alleanza rimanga improbabile.

Del resto la prima opzione M5s – Lega è minata anche dalla nuova incompatibilità che si profila sulla Siria. La linea di Salvini sembra arrestarsi sul «pazzesco» pronunciato a caldo in sintonia con Mosca. Per Di Maio «Le parole di Salvini sulla Siria sono irresponsabili» mentre «Gentiloni ha fatto bene a non partecipare ai raid. Dobbiamo seguire l’articolo II della Costituzione». Il leader M5s, in realtà, ha invocato la Costituzione in un aggiustamento di rotta: subito dopo l’attacco aveva dichiarato «Restiamo al fianco dei nostri alleati».

In sostanza, alla vigilia della decisione, Mattarella è chiamato a dirimere non solo in casa il nodo delle Regionali, della presenza di Berlusconi, del veto al Pd, ma anche, sul fronte esteri, ad arbitrare il sostegno alla scelta atlantica. Il tutto mentre perdurano le preoccupazioni antipopuliste delle cancellerie europee.

Di Michela Rubortone